Disney anunta o noua platforma de streaming, cu productii Marvel si mai ieftina ca Netflix Mult asteptata platforma de streaming video Disney+, viitoare rivala a Netflix, va fi disponibila incepand din 12 noiembrie in Statele Unite in baza unui abonament de 6,99 de dolari pe luna, au anuntat joi reprezentantii acestui gigant din industria media si de divertisment.



Prin comparatie, la noi, abonamentele la Netflix costa 7,99 euro/ luna (Basic); 9,99 euro/ luna (Standard) si 11,99 euro (Premium).



Noua platforma, care va deveni progresiv disponibila si in alte regiuni ale lumii pe parcursul anului viitor, va propune catalogul productiilor Disney, dar si cele lansate

Sursa articol si foto: business24.ro

