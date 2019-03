Stiri pe aceeasi tema

- Volei Alba Blaj s-a calificat in finala Cupei CEV, o performanța istorica pentru echipa din “Mica Roma”, care reușește pentru al doilea an consecutiv sa dispute o finala europeana, dupa cea de anul trecut din Champions League, de la București, cu VakifBank Istanbul. Și in al doilea joc al semifinalei…

- Arsenal a pierdut surprinzator in prima manșa a șaisprezecimilor de finala din Europa League, scor 0-1, in deplasarea de la Bate Barisov. Arsenal, cotata intre primele 3 favorite la caștigarea Europa League, a comis-o in Belarus, in fața unei formații fara meci oficial de pe 13 februarie. Unicul gol…

- Smithfield, cel mai mare producator de carne de porc din lume, a cumparat, recent, o companie producatoare de carne din Arad, inființata in urma cu 25 de ani, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit unor surse, grupul american Smithfield, cel mai mare jucator de pe piața carnii, a cumparat…

- Papa Francisc a plecat duminica spre Emiratele Arabe Unite, unde participa luni la o intalnire interreligioasa internationala si celebreaza marti o mesa gigantica, fara precedent pentru regiune. Este primul papa din istorie care viziteaza Peninsula Arabica, transmit AFP și BBC.

- Google va incepe saptamana viitoare procedura de inchidere a retelei de socializare Google+, compania pregatindu-se de suspendarea definitiva a acesteia, programata pentru luna aprilie, relateaza joi Press Association, citata de Agerpres.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a amenintat ca va da in judecata SUA, dupa ce Washingtonul a anuntat noi sanctiuni impotriva grupului petrolier venezuelean PDVSA, acuzandu-l ca este 'un vehicul al coruptiei', informeaza AFP, relateaza Agerpres.'Am dat instructiuni precise presedintelui…

- O adevarata comoara a fost gasita intr-o cladire istorica din centrul Uzbekistanului. Lucrurile, care valoreaza peste un milion de dolari, au fost gasite intr-o incepere ascunsa din subsol.

- Semnalele provenite de la sonda New Horizons a agentiei spatiale americane NASA confirma ca aceasta a trecut cu bine de Ultima Thule, cel mai indepartat obiect ceresc studiat vreodata de om și aflat la aproximativ 6,4 miliarde de kilometri de Pamant, potrivit BBC.