- Forțele de securitate din Columbia au salvat-o luni pe stranepoata scriitorului Gabriel Garcia Marquez, care fusese rapita de un grup de barbați inarmați la finalul lunii august, a anunțat președintele columbian Ivan Duque, citat de Reuters.citește și: Teorie INCENDIARA emisa de Ion Cristoiu:…

- Forțele de securitate din Turcia au ucis 19 militanți kurzi, parte ai organizatiei separatiste Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), in cadrul unui atac aerian din nordul Irakului, au anunțat marți reprezentanții Ministerului Apararii, citați de Reuters preluata de mediafax.Atacul aerian…

- Fortele guvernamentale siriene s-au ciocnit cu rebelii vineri in provincia siriana Hama, in unele dintre cele mai grele lupte inregistrate intr-un an in nord-vestul tarii, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza Reuters preluata de Agerpres Armata si fortele…

- Fortele guvernamentale siriene s-au ciocnit cu rebelii vineri in provincia siriana Hama, in unele dintre cele mai grele lupte inregistrate intr-un an in nord-vestul tarii, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informeaza Reuters. Armata si fortele aliate i-au atacat pe insurgenti…

- Fortele spatiale pe care le are in vedere presedintele american Donald Trump vor consta intr-o prima etapa doar dintr-un "comandament unificat", un nivel inferior fata de ideea initiala de a reprezenta o a sasea categorie de arme (alaturi de fortele terestre, aeriene, navale, infanteria marina si…

- Se pare ca o femeie a fost luata ostatica in piața de langa gara centrala din Koln, a anunțat poliția. Forțele de intervenție sunt la fața locului, potrivit Reuters. Poliția a cerut cetațenilor sa evite zona garii.

- Pentagonul are dificultati in a recruta tineri americani din cauza excesului ponderal al acestora, dar, chiar si dintre cei inrolati, tot mai multi sunt supraponderali, ceea ce le afecteaza eficacitatea de lupta, noteaza vineri AFP, informeaza AGERPRES . ‘Astazi, aproape o treime din tinerii americani…