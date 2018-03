Stiri pe aceeasi tema

- Nikos Kotzias, ministrul grec de Externe, efectueaza o vizita la Skopje pentru discutii cu omologul sau macedonean, Nikola Dimitrov, pe tema disputei intre cele doua tarii privind denumirea Republicii Macedonia. In urma cu doua zile, autoritatile de la Atena si Skopje au anuntat ca au facut schimb de…

- Nikos Kotzias, ministrul grec de Externe, efectueaza joi o vizita la Skopje pentru discutii cu omologul sau macedonean, Nikola Dimitrov, pe tema disputei intre cele doua tarii privind denumirea Republicii Macedonia, informeaza site-ul agentiei de stiri Novinite.

- Grecia le-a trimis autoritatilor de la Skopje ''o foaie de parcurs'' pentru solutionarea disputei bilaterale referitoare la viitoarea denumire pentru fosta republica iugoslava Macedonia, in cadrul unor negocieri relansate in ianuarie intre cele doua tari, a indicat marti guvernul grec, relateaza…

- Ministrul de Externe al Greciei, Nikos Kotzias, implicat in negocierile cu Macedonia pe marginea schimbarii numelui fostei republici iugoslave, a primit o scrisoare de amenintare ce continea un glont, a anuntat, sambata, politia elena, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Noi proteste au fost organizate in Macedonia impotriva schimbarii numelui fostului stat iugoslav. Manifestantii s-au adunat in piata princiala a capitalei Skopje, langa statuia conducatorului Alexandru cel Mare.Evica Stojanova-Kamberova, unul dintre organizatorii evenimentului, a declarat…

- O țara din Europa iși va schimba numele. Macedonia, caci despre ea este vorba, a propus patru variante pentru o noua denumire, cu scopul de a incheia disputa cu Grecia privind numele fostului stat iugoslav, pe care Atena il considera o amenintare teritoriala la adresa sa, a anuntat premierul Zoran Zaev,…

- Macedonia a propus marti patru variante pentru o noua denumire, cu scopul de a incheia disputa cu Grecia privind numele fostului stat iugoslav, pe care Atena il considera o amenintare teritoriala la adresa sa, a anuntat premierul Zoran Zaev. Skopje si Atena au fost de acord anul acesta sa intensifice…

- Premierul Macedoniei, Zoran Zaev, a declarat luni ca spera sa rezolve disputa cu Grecia, privind denumirea fostului stat iugoslav, inainte de summitul NATO care va avea loc in luna iulie, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Uniunea Europeana este ”foarte increzatoare” in posibilitatea solutionarii pana in iulie a disputei bilaterale intre Atena si Skopje pe tema numelui Macedoniei, a declarat joi comisarul european insarcinat cu Extinderea Johannes Hahn, relateaza AFP. Negocierile s-au intensificat, in ultimele luni,…

- Principalul orator al protestului, care s-a desfasurat in Piata Syntagma, vizavi de Parlamentul elen, a fost compozitorul Mikis Theodorakis, in varsta de 92 de ani, care a fost decenii la rand un simbol al stangii elene si a carui participare la miting a provocat deceptie in acest sector al societatii.…

- Negocierile dintre Atena si Skopje asupra viitoarei denumiri a Republicii Macedonia au inflamat in ultimele zile climatul politic din Grecia, unde guvernul actual de stanga acuza opozitia de dreapta ca vrea sa se plaseze in fruntea manifestatiei programate pentru duminica la Atena, relateaza AFP.

- Grecia a lansat o investigatie dupa ce ministrul sau de externe, Nikos Kotzias, a primit o scrisoare de la surse necunoscute în care sunt amenintati el si familia lui în legatura cu eforturile de solutionare a disputei în legatura cu viitoarea denumire a fostei republici Macedonia,…

- Aproximativ 50.000 de persoane au manifestat impotriva mentinerii in viitor a denumirii de ”Macedonia” de catre fosta republica iugoslava, duminica la Salonic (nord), capitala Macedoniei grecesti, in timp ce Atena […]

- "Consider incurajatoare recentele progrese si va cer sa profitati de aceasta sansa de a merge inainte", le-a pus Jens Stoltenberg deputatilor din parlamentul de la Skopje, in cadrul vizitei de doua zile pe care o efectueaza in tara balcanica. "Usa NATO este deschisa pentru noi membri", a adaugat el,…

- Reprezentanti din Grecia si Macedonia vor discuta, miercuri, in cadrul ONU, in scopul rezolvarii disputei cu privire la denumirea fostei republici iugoslave, pe care Atena o considera o revendicare teritoriala a regiunii omonime din nordul Greciei, informeaza site-ul portului France24.

- Premierul Greciei, Alexis Tsipras, a facut apel vineri la biserica ortodoxa din tara sa sa dea dovada de retinere in privinta numelui Macedoniei, care face obiectul unor negocieri intre Atena si Skopje. "Sper ca veti contribui (...) astfel incat Grecia (...) sa faca fata cu succes acestei probleme…

- Guvernul macedonean a indicat marti ca spera intr-o ''propunere specifica'' a ONU pe 19 ianuarie pentru solutionarea disputei dintre Atena si Skopje privind viitoarea denumire pentru fosta republica iugoslava Macedonia, in legatura cu care cele doua capitale au relansat dezbaterea, relateaza AFP.Data…

- Grecia doreste sa solutioneze anul acesta disputa privind numele fostei republici iugoslave a Macedoniei, a transmis ministerul de Externe de la Atena, evolutie ce ar putea permite aderarea acestei tari la Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

