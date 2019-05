DISCUȚIILE din Ședințele de Guvern, declarate SECRETE de stat Discutiile intre ministri, de la sedintele de Guvern, sunt secret de stat si sunt securizate doi ani prin Hotarare de Guvern. E vorba de stenogramele sedintelor de Guvern, indiferent de subiectul dezbatut, si care sunt secretizate. Asta inseamna ca daca un act normativ este modificat fata de forma publicata pe site anterior sedintei de Guvern, nu vom afla pana la publicarea documentului in Monitorul... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

