UDMR vrea ca aceste investitii sa se realizeze cat mai rapid si isi va exprima punctul de vedere in functie de varianta care va iesi din comisie, a adaugat acesta.

"In momentul de fata, noi avem doua lucruri, si anume: noi am dori sa avem o siguranta energetica a Romaniei si o independenta energetica a Romaniei si acest lucru presupune ca zacamintele sa fie folosite. Legea offshore, daca nu-si atinge acest scop, atunci degeaba exista. In acest context, noi am sustinut acest dialog si, din acest motiv, am solicitat presedintelui nostru sa vedem cifrele. Am avut discutii cu toate partidele,…