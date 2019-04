Discuții Theresa May - Jeremy Corbyn pe tema Brexit. S-ar putea…

Conform jurnaliștilor britanici este de așteptat ca premierul Theresa May sa ii scrie oficial lui Jeremy Corbyn pentru a stabili oferta guvernului cu privire la Brexit. Asta s-a stabilit in urma discuțiilor din Downing Street. Cu doar cinci zile inainte ca premierul sa calatoreasca la Bruxelles pentru a solicita o intarziere pentru Brexit din partea liderilor UE, se pare ca s-au inregistrat puține progrese in gasirea unui compromis pe care atat Laburiștii, cat și conservatorii il pot intoarce. Dar, dupa cum a susținut delegația guvernamentala, oficialii au inceput sa elaboreze o scrisoare in…