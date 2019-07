Discuţii ruso-americane la Geneva privind dezarmarea nucleară şi securitatea strategică "Este necesara lansarea unui proces structurat si sper ca vom reusi sa facem asta, astfel incat sa nu fim obligati sa ne intalnim doar din cand in cand si nu doar in timpul crizelor acute", a declarat Riabkov presei la Moscova, la finalul unui eveniment cu ocazia celei de-a 208-a aniversari de la semnarea actului de independenta a Venezuelei. Exprimandu-se cu privire la viitorul dialogului ruso-american in materie de control al armelor, diplomatul rus a declarat ca, in pofida existentei unor contacte intre cele doua parti, cum ar fi vizita efectuata in aceasta saptamana la Washington… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

