- Agentia Bucpress.eu informeaza ca marti, 16 iulie, a intrat in vigoare oficial legea privind utilizarea obligatorie a limbii ucrainene pe tot teritoriul statului Ucraina. Limba de stat trebuie utilizata in spectacolele de teatru, in dublarea filmelor si in televiziune.

- Legea cu privire la asigurarea functionarii limbii ucrainene ca limba de stat a intrat in vigoare marti in Ucraina, documentul prevazand utilizarea obligatorie a limbii ucrainene in toate domeniile de activitate, informeaza publicatia Ukrainska Pravda, preluata de Agerpres. Aceasta lege prevede ca fiecare…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu le-a cerut tarilor europene sa instituie sanctiuni impotriva Iranului, dupa ce Teheranul a anuntat ca a depasit limita impusa rezervelor sale de uraniu imbogatit de acordul din 2015 privind programul sau nuclear, relateaza AGERPRES.Citește și: Vești uriașe…

- Ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, a afirmat, luni, ca l-a anunțat pe Liviu Dragnea ca Romania risca sa piarda locul de membru in Consiliul de Securitate al ONU daca fostul lider PSD iși menține declarația privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim, conform Mediafax.Citește…

- ''Voi, functionarii publici, sunteti temelia unei bune administrari a tarii. Prin competente si cunostinte. Noul Guvern isi propune sa elibereze administratia de presiune si santaj. Ne dorim ca functionarii publici sa aiba o singura autoritate - legea'', a declarat dna Sandu.''Vom desfiinta…

- Fostul premier Victor Ponta a apreciat, vineri, ca vinovati pentru pierderea de catre Romania a cursei pentru un loc in Consiliul de Securitate al ONU sunt Liviu Dragnea, Viorica Dancila si Teodor Melescanu.„FALIMENT ISTORIC pentru politica externa si pentru prestigiul Romaniei in lume! Romania…

- Anatoli Matios, procurorul militar sef al Ucrainei, a cerut convocarea unei reuniuni de urgenta a conducerii Ministerului de Externe, Statului Major al Armatei, Serviciului Militar de Informatii si Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) in legatura cu difuzarea pe

- Un vot de procedura contra reuniunii a fost sprijinit de sase tari (Franta, Marea Britanie, Germania, Polonia, Belgia si Statele Unite). Pentru sesiune au votat cinci tari (Rusia, China, Africa de Sud, Republica Dominicana si Guineea Ecuatoriala), iar alte patru s-au abtinut (Indonezia, Cote d'Ivoire,…