Discuţii la Varşovia pentru extinderea Uniunii Europene Ministrii de Externe s-au reunit la Varsovia pentru a pregati un summit in acest sens, prevazut in Polonia in iulie.



Germania urmeaza, de asemenea, sa gazduiasca la 29 aprilie o reuniune a unor reprezentanti de rang inalt ai celor sase state vest-balcanice si europeni.



Maas a insistat asupra exemplului Macedoniei de Nord, care si-a schimbat recent numele pentru a-si solutiona un vechi conflict cu Grecia pe aceasta tem, potrivit news.ro.



Conflicte interne in Balcani si disensiuni intre cei care sustin o consolidare a relatiilor cu UE si cei care vor o apropiere de…

Sursa articol si foto: rtv.net

