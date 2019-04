Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al apararii Ursula von der Leyen a discutat vineri la Pentagon despre viitorul luptatorilor straini ai gruparii Stat Islamic din Siria, un dosar in care au aparut frictiuni intre Berlin si Washington, transmite AFP. "Am dat asigurari inca o data ca vom aborda fiecare caz in mod individual",…

- Ministrii de Externe s-au reunit la Varsovia pentru a pregati un summit in acest sens, prevazut in Polonia in iulie.Germania urmeaza, de asemenea, sa gazduiasca la 29 aprilie o reuniune a unor reprezentanti de rang inalt ai celor sase state vest-balcanice si europeni.Maas a insistat…

- Documentul arata ca este probabil sa existe indivizi cu motivatii islamiste atat in Suedia, cat si in strainatate care au considerat in 2018 ca este ''justificat'' sa comita un atac terorist pe teritoriul suedez.Ofensiva contra pozitiilor din Siria si Irak ale Statului Islamic a redus,…

- Guvernul de coalitie din Germaniei a ajuns la un acord privind retragerea cetateniei germane in cazul combatantilor teroristi, desi masura nu se va aplica pentru orice luptator german din Statul Islamic detinut in prezent in Siria, relateaza luni dpa preluata de Agerpres. Luptatorii ar trebui…

- Luptatorii ar trebui sa aiba o a doua cetatenie, sa aiba varsta peste 18 ani si legea nu se va aplica retroactiv, potrivit unor informatii furnizate duminica seara de ziarul Sueddeutsche Zeitung si de canalele de televiziune WDR si NDR.Acordul a fost convenit intre ministrul de interne…

- Departamentul american al Apararii pregateste retragerea trupelor din Siria inainte de sfarsitul lunii aprilie, afirma surse oficiale de la Washington citate de cotidianul The Wall Street Journal.

- Viceprim-ministrul Romaniei, Ana Birchall, are in cursul acestor zile o vizita oficiala in SUA, participand la evenimente importante, alaturi de diferite intrevederi cu oficialitați ale Departamentului de Stat al Apararii.

- Rusia a trimis sute de agenti ai unor firme de securitate private pentru a-i asigura protectia presedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, contestat de Statele Unite în contextul crizei politice grave, afirma surse citate de site-ul agentiei Reuters. Agenti paramilitari care efectueaza…