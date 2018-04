Stiri pe aceeasi tema

- Luand exemplul altor localitați din țara, consilierii barladeni, in frunte cu primarul Dumitru Boroș, au votat in mod simbolic Declarația de unire cu Republica Moldova. Momentul solemn s-a consumat miercuri, 28 martie, in plenul ședinței Consiliului Local, inainte de a se trece la ordinea de zi. Cel…

- Primarul Mihai Chirica a precizat ca, documentul a fost elaborat in urma cu aproximativ 3 saptamani cand la Iasi s-a constituit Liga Alesilor Locali Unionisti. Din aceasta organizatie fac parte peste 110 primari din Republica Moldova, iar presedintele ligii este Mihai Chirica. El a mai spus ca, unirea…

- Un scurt moment festiv a avut loc ieri, inainte de sedinta ordinara a Consiliului Local, dedicat implinirii a a o suta de ani de cand Sfatul Tarii din Basarabia a hotarat Unirea cu Romania. Gazda evenimentului a fost Ilie Bolojan, asistat de cei doi viceprimari si de secretarul municipiului,…

- Marți, 27 martie, la ora 16.30, primarul Municipiului Calarași. Daniel Ștefan Dragulin, a convocat de indata ședința extraordinara a Consiliului Local pentru susținerea Declarației simbolice de unire cu Republica Moldova. Momentul vine la exact 100 de ani de cand Sfatul Țarii, la Chișinau, adopta Declarația…

- Marti, pe 27 martie, Primaria Pitesti a organizat un Simpozion Stiintific dedicat Centenarului Unirii Basarabiei cu Romania . Printre participantii la eveniment au fost primarul Pitestiului, presedintele Senatului de la Universitatea din Pitesti, directorul Filarmonicii,…

- Consiliul Judetean Constanta este convocat astazi in sedinta ordinara, de la ora 13:00, in Sala ldquo;Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ Consiliul Judetean Constanta.In deschiderea sedintei a fost pregatit un mic moment artistic urmat de intonarea imnului national al Romaniei, interpretat…

- In conformitate cu dispozitiile art.94 alin.1 si 3 din Legea nr.215 2001 a administratiei publice locale, republicata, se convoaca Consiliul Judetean Constanta in sedinta ordinara, pe data de 27.03.2018 ora 13:00, in Sala ldquo;Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ Consiliul Judetean Constanta,…

- Consilierii județeni se intrunesc, miercuri, de la ora 11.00, in ședința ordinara, in sala de ședințe a Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, Statului de functii și Regulamentului de organizare și funcționare ale Directiei…

- Consilierii judeteni se reunesc miercuri, 28 martie, de la ora 11.00, in sedinta ordinara, cu 27 de proiecte de hotarare pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat, printre altele, licente de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale, mutarea…

- Consiliul Local al comunei Putna a adoptat, joi, o „Declarație de Unire" cu Republica Moldova. Ședința extraordinara a Consiliului Local a avut loc la Manastirea Putna, "Ierusalimul neamului romanesc", așa cum a numit-o poetul Mihai Eminescu.Ceremonia a inceput in biserica ...

- Alba Iulia, orasul din inima Transilvaniei și cetate-simbol a Marii Uniri a romanilor, a adoptat joi in Consiliul Local o Declarație de Unire cu Republica Moldova, „in semn de susținere a nazuințelor romanilor de peste Prut, in Anul Centenar", scrie infoprut.ro.

- Consiliul Local Putna intrunit joi, 22 martie, in ședința extraordinara la Sfanta Manastirea Putna, a adoptat ”Declarația de Unire” cu Basarabia, un document simbolic dedicat Centenarului Marii Uniri. Evenimentul care a fost pregatit in detaliu a fost unul extrem de emoționant. Inainte de a incepe ședința…

- Astazi 22.03.2018 in plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia a fost discutat proiectul de hotarare prin care se propunea susținerea Declarației de Unire cu Republica Moldova, depus de doamna Angela Moldovan, consilier local PMP. Dupa dezbateri și citirea documentului proiectul…

- VIZITA…Barladul a fost gazda, timp de cateva ore, pentru cei 100 de primari din Republica Moldova, care au semnat Declaratia de Unire cu Romania. Oaspetii moldoveni au fost intampinati la intrarea in Barlad de primarul Dumitru Boros, care le-a oferit celor 100 de primari, o masa la unul din restaurantele…

- Sfidarea careienilor de catre Primarie nu se reduce doar la neinformarea lor privind modul de administrare a banului public ci si la lipsa de informare in timp util privind data la care au loc sedintele publice ale Consiliului Local. Astazi, 13 martie 2018, de la ora 13,00 primarul a convocat o sedinta…

- Ei vor forma si o Liga a Alesilor Locali Unionisti. Din aceasta Liga, fac parte, deocamdata, primarii din 100 localitati din Republica Moldova care si-au exprimat in scris dorinta de unire a Basarabiei cu Romania. Din Romania, s-au inscris primarii din doua orase, al Iasului si al unei localitati din…

- Dupa ce peste o suta de primarii din Republica Moldova au votat o declaratie simbolica de unire cu Romania, a venit randul si primei scoli din tara sa faca acelasi lucru. Opt profesori de la gimnaziul din satul Bogzesti, Telenesti, au semnat o declaratie simbolica de unire.

- Primarul comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, judetul Constanta, in conformitate cu prevederile Legii nr.215 2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare in data de 14 martie 2018, ora 12.00, ce va avea loc…

- O persoana si-a pierdut viata, iar alte doua sunt încarcerate, în urma unui accident rutier petrecut vineri în localitatea Târzii, între Crasna si Husi, traficul în zona fiind blocat de peste o ora, scrie Agerpres. Potrivit informatiilor furnizate…

- Mai mulți cetațeni din Rovinari au fost la ședința Consiliului Local din luna februarie, unde au huiduit consilierii liberali care s-au opus in ultimele luni la mai multe proiecte de hotarari. "Nesimțiților, va platim!", a strigat o local...

- Premierul Viorica Dancila a convocat, marti seara, la intoarcerea din Republica Moldova, un comandament de iarna la Palatul Victoria, care este programat sa inceapa la ora 20,30, au precizat surse guvernamentale, conform Agerpres.Citește și: Vesti IMENSE de la Guvern: Vin banii de la stat…

- ”Cu Romania alaturi, drumul Republicii Moldova spre UE este mai ușor de parcurs. Dincolo de dispute politice, Republica Moldova și Romania vor desfașura impreuna proiecte frumoase”, a declarat președintele Parlamentului Andrian Candu la intrevederea cu prim-ministrul Romaniei Viorica Dancila. Andrian…

- DISPOZITIE Nr. 266 din 26.02.2018 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii in sedinta extraordinara Primarul Municipiului Campia Turzii; In conformitate cu prevederile art.39 alin.(2), alin.(3), alin.(4) si

- A fost prima intalnire a premierului cu familia Regala, de la investirea guvernului condus de Viorica Dancila. Au fost discutate subiecte privind activitatea publica a Familiei Regale in vederea promovarii și susținerii Președinției Romaniei a Consiliul Uniunii Europene din ianuarie-iunie…

- Acum 100 de ani elita basarabeana reusea sa se desprinda de Rusia si sa faca prima unire dintre cele care au dus, pe 1 Decembrie, la infaptuirea Romaniei Mari. Ce se intampla acum in Republica Moldova? In ce termeni se duce batalia geostrategica intre Est si Vest? Va fi marcata in vreun fel sarbatorirea…

- Partidul Miscarea Populara Constanta solicita convocarea Consiliului Judetean Constanta in data de 27.03.2018, in cadrul unei sedinte solemne, pentru a sarbatori, in mod oficial, implinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. PMP Constanta considera ca este necesar sa afirme, cu acest prilej,…

- AMBITIOSI…. “MateA”, concursul care a fost initiat de cadrele didactice de la Scoala “Mihail Sadoveanu” din municipiul Husi, s-ar putea transforma intr-un brand local, cu multe beneficii pentru imaginea orasului, de vreme ce, iata, incepand de anul acesta, concursul a capatat o dimensiune nationala.…

- Primarul municipiului Huși, Ioan Ciupilan, i-a convocat pentru joi, 22 februarie, de la ora 15, pe consilierii locali, in ședința ordinara a acestei luni. In total, aleșii vor analiza și vota 21 de proiecte de hotarare, plus “Diverse”. Primele doua proiecte aflate pe ordinea de zi se refera, pentru…

- Bugetul municipiului Iasi a fost aprobat de alesii Consiliului Local in unanimitate de voturi • Sedinta a fost, insa una presarata cu scantei si cu un circ ieftin • Consilierii opozitiei au votat proiectul de buget, dupa ce au fost purtati cu vorba de catre restul alesilor din Consiliul Local • Amendamentele…

- Ședința extraordinara a CL Huși de joi, 15 februarie, a inceput cu nemulțumirile expuse de mai mulți locuitori ai cartierului Dric 3. Oamenii au cerut ca macar sa le fie pietruite drumurile pentru a putea circula: “Sa fereasca Dumnezeu sa avem nevoie acolo de o salvare sau de pompieri, ca nu se poate…

- Bugetul municipiului Campia Turzii a generat discuții destul de incinse in plenul Consiliului Local, insa pozițiile adoptate au fost mai degraba politice, nefiind propuneri concrete care sa vizeze modificari ale veniturilor sau ale cheltuielilor, pe capitole, fața de cele propuse de primarul Dorin Lojigan.…

- Deputatul in Legislativul de la București, Daniel Gheorghe recunoaște ca este surprins pozitiv de declarațiile de Unire cu Romania ale localitaților din Republica Moldova. Acesta a mai adaugat ca crede ca ambele maluri ale Prutului se vor uni in anul 2018.

- In decursul zilei de ieri, am participat la sedinta Consiliului Local al municipiului Bistrita in cadrul careia, mai marii orasului au decis cum si pe ce anume se vor cheltui banii publici in decursul anului 2018. In calitate de secretar general al PMP Bistrita-Nasaud am considerat oportuna prezenta…

- Aleșii hușeni se intalnesc joi, intr-o ședința extraordinara in care vor analiza 13 proiecte de hotarare. Printre cele mai importante se numara aprobarea bugetului local pentru acest an și a unor credite de angajament pentru lucrari de infrastructura. Primarul municipiului Huși, Ioan Ciupilan, i-a convocat…

- Liberalii nu mai știu cum sa iasa din groapa in care au intrat singuri, atunci cand au respins proiectul construirii unui nou spital județean in Focșani. Disperați ca trebuie sa suporte oprobiul focșanenilor nemulțumiți, la doua saptamani dupa votul negativ din…

- Joi, 15 februarie, Consiliul Municipal este chemat sa aprobe propunerea Executivului de reducere a impozitelor si taxelor locale aprobate pentru anul 2018 prin HCL nr. 495/2018. Pentru o mai buna intelegere a acestei masuri, in cele ce urmeaza se face o sinteza a valorii finale a impozitelor pentru…

- Bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia va fi supus la vot in ședința ordinara a Consiliului Local din data de 16 februarie 2018, de la ora 13.00. Pe ordinea de zi se mai afla aprobarea rețelei școlare a unitaților de invațamant de stat și particular preuniversitar, aprobarea…

- Republica Moldova trebuie sa devina un paradis pentru companiile IT. Declaratia a fost facuta de ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, care a avut o intrevedere cu un grup de investitori straini cu afaceri in domeniile tehnologiei informației și energiei electrice,

- Alianța pentru Centenar a reușit in demersul sau de a impune pe ordinea de zi a actualei legislaturi a Parlamentului Romaniei sa marcheze oficial Ziua Unirii Basarabiei cu Țara. Aleșii au votat marți organizarea unei ședințe solemne a camerelor reunite ale Parlamentului in ziua de 27 martie. Cele peste…

- Deputatii socialisti au inregistrat in Parlament un proiect de Declaratie prin care condamna adoptarea de catre unii alesi locali a declaratiilor de unire cu Romania. Socialistii spun ca aceste actiuni sunt anticonstitutionale, ilegale si urmaresc ca scop lichidarea statalitatii Republicii Moldova,…

- Președintele Igor Dodon ar putea semna saptamina viitoare decretul cu noua componența a Consiliului Suprem de Securitate. Totodata, imediat ce va fi aprobata, va convoca o ședința Consiliului la care se va discuta și despre declarația simbolica de unire cu Rominia semnata deja de citeva localitați din…

- Andrian Candu spune ca nu a primit deocamdata vreo informație oficiala despre ședința Consiliului de Securitate, care ar urma sa fie convocata de Igor Dodon, pe marginea faptului ca mai multe localitați din Republica Moldova au semnat declarații de unire cu Romania.

- Desi sunt actiuni simbolice, Igor Dodon condamna declaratiile de unire semnate de catre autoritatile locale a cinci sate din Republica Moldova. Seful statului sustine ca orice tentativa care are drept scop acapararea sau instrainarea teritoriului tarii, orientata spre lichidarea statului, va primi un…

- Postul rus de televiziune, Ren TV, a difuzat un reportaj de 20 de minute despre Republica Moldova: clasa politica, societate și situație economica. Reportajul a fost difizat dupa ce Parlamentul a votat modificarile Codului Audiovizualului prin care se interzice propaganda rusa.

- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara pentru astazi, luni, 29 ianuarie 2018, ora 11,00, sedinta care are loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24). Proiectul…

- Vicepresedintele liberal Florin Roman a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca PNL are "discutii individuale" cu parlamentari ai PSD si ALDE astfel incat acestia sa nu se prezinte la sedinta de investitura a Cabinetului Dancila, guvern "care poate sa pice", a adaugat acesta, daca UDMR nu-l va vota.…

- Pentru prima data in acest an, consilierii locali din comuna Saligny au fost convocati, astazi, de catre primarul Ion Beiu, in sedinta ordinara. Pe ordinea de zi au fost incluse, spre dezbatere si aprobare, 13 proiecte de hotarare. Spre deosebire de alte administratii publice locale din judet, la Saligny…

- Infratirea municipiului Suceava cu unul dintre cele mai renumite orase din lume - Bethlehem, locul de nastere al lui Iisus Hristos, va fi discutata in sedinta de Consiliu Local de joi, 25 ianuarie.„Consiliul Local Bethlehem a aprobat asocierea cu municipiul Suceava. In sedinta de Consiliu ...

- Joi, 25 ianuarie 2018, incepand cu ora 14.00, in sala Ion I.C. Bratianu a primariei, va avea loc ședința ordinara a Consiliului Local al municipiului Aiud. Ședința va avea urmatorul proiect al ordinii de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentelor locale pentru lucrari de interventie in…