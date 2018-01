Discuţii intercoreene: Nordul i-a trimis Sudului lista de participanţi Coreea de Nord i-a trimis Sudului lista de participanti la primele discutii dintre cele doua state rivale în mai mult de doi ani, a anuntat Seulul duminica, informeaza AFP. Aceste discutii sunt programate marti si urmeaza sa se poarte asupra participarii Phenianului la Jocurile Olimpice de iarna care se deschid luna viitoare în Coreea de Sud. Întâlnirea dintre Nord si Sud, prima de acest fel dupa decembrie 2015, va avea loc la Panmunjom, un sat de la granita unde a fost semnata încetarea focului dupa Razboiul din Coreea (1950-53). Delegatia nord-coreeana va fi condusa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord i-a trimis Sudului lista de participanti la primele discutii dintre cele doua state rivale in mai mult de doi ani, a anuntat Seulul duminica, informeaza AFP.Aceste discutii sunt programate marti si urmeaza sa se poarte asupra participarii Phenianului la Jocurile Olimpice de…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a exprimat sambata satisfactia pentru apropiata reluare a dialogului dintre cele doua Corei, in semn de destindere diplomatica, si a adaugat ca doreste ca acesta sa continue dupa Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud, relateaza AFP. "La momentul…

- Coreea de Nord "va participa probabil" la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, a declarat sambata reprezentantul nord-coreean in Comitetul Olimpic International (CIO), potrivit agentiei de presa nipone Kyodo.Kyodo precizeaza ca reprezentantul nord-coreean la CIO, Chang Ung, a facut…

- Coreea de Sud si Republica Populara Democrata Coreeana (Coreea de Nord) au convenit sa aiba saptamana viitoare convorbiri la nivel inalt, unul dintre subiectele ce vor fi discutate fiind potentiala participare a Phenianului la Jocurile Olimpice de Iarna din statiunea sud-coreeana Pyeongchang, din…

- Coreea de Nord a acceptat vineri propunerea sud-coreeana pentru discutii a anuntat ministerul sud-coreean al Unificarii, responsabil pentru relatiile intercoreene. Discutiile vor avea loc marti. "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de…

- Coreea de Nord a acceptat propunerea venita din partea Coreei de Sud de a purta discuții, pentru prima data dupa doi ani, aceștia stabilind întâlnirea pentru 9 ianuarie, într-o localitate de la frontiera celor doua țari, Panmunjom. Ministerul sud-coreean al Unificarii, care…

- "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de discutii pentru 9 ianuarie, facuta de Sud", a declarat pentru AFP un oficial al ministerului.Intalnirea va avea loc la Panmunjom, satul de la frontiera celor doua tari unde a fost semnat armistitiul…

- Seulul si Phenianul au ajuns la un acord pentru a purta saptamana viitoare discutii la nivel inalt privind potentiala participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, dar si despre modalitati de imbunatatire a relatiilor bilaterale, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Coreea de Nord a acceptat vineri propunerea sud-coreeana de discutii martea viitoare, a anuntat ministerul sud-coreean al Unificarii, responsabil pentru relatiile intercoreene. "Coreea de Nord ne-a transmis in aceasta dimineata un mesaj, indicand ca accepta propunerea de discutii pentru…

- China a anuntat joi plecarea iminenta a unui emisar special catre Coreea de Sud, unde va evoca situatia din Peninsula Coreeana, in ajunul unor posibile discutii intre Seul si Phenian, relateaza AFP. Adjunctul ministrului chinez de externe, Kong Xuanyou, va avea vineri si sambata ''schimburi…

- Cele doua Corei au comunicat joi de dimineata pentru a doua zi de la redeschiderea canalului de comunicare la Panmunjom, localitatea de frontiera unde a fost semnat armistitiul care a pus capat razboiului din 1950-1953, a indicat Ministerul pentru Unificare sud-coreean, citat de Yonhap. "Partea…

- Decizia nordului de a deschide linia telefonica de la frontiera a fost luata la o zi dupa ce Coreea de Sud a propus discuții la nivel inalt, pe fondul unei stari tensionate asupra programelor de rachete și nucleare din Coreea de Nord. A urmat declarația liderului nord-coreean Kim Jong Un care…

- Conform agentiei sud-coreene Yonhap, citata de BBC, canalul de comunicatii intercoreean va fi redeschis miercuri, la ora locala 15:30. Demersul are loc dupa ce liderul de la Phenian si-a exprimat disponibilitatea la dialog cu Seulul pe tema trimiterii unei delegatii la Jocurile Olimpice de…

- Coreea de Sud a propus marti Phenianului discutii la nivel inalt pe 9 ianuarie cu scopul de a imbunatati relatiile intercoreene, dupa ce liderul nord-coreean, Kim Jong-Un a vorbit despre o participare a tarii sale la Jocurile Olimpice de Iarna 2018.

- Coreea de Sud doreste sa poarte discutii la nivel inalt cu regimul de la Phenian, in 9 ianuarie, despre o eventuaaa participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018, Mediafax.

- Coreea de Sud doreste sa poarte discutii la nivel înalt cu regimul de la Phenian, în 9 ianuarie, despre o eventuala participare a Coreei de Nord la Jocurile Olimpice de Iarna din 2018.

- Coreea de Sud a propus marti Phenianului discutii la nivel inalt pe 9 ianuarie cu scopul de a imbunatati relatiile intercoreene, dupa mana intinsa de liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, care a evocat o participare a tarii sale la Jocurile Olimpice de Iarna 2018, transmite AFP, potrivit Agerpres. "Speram…

- Propunerea vine dupa ce Kim Jong-un a declarat ca intentioneaza sa trimita o echipa la Pyeongchang, in Coreea de Sud, pentru Jocurile Olimpice care vor avea loc in luna februarie, transmite BBC. Kim Jong-un a declarat ca cele doua state ar trebui "sa se intalneasca urgent pentru a discuta…

- ONU a interzis joi accesul in porturile lumii a patru nave nord-coreene suspectate ca transporta marfuri interzise de sanctiunile internationale impuse Phenianului, dar nu a putut sa includa pe lista alte sase din cauza opozitiei Beijingului, relateaza AFP. In octombrie, alte patru nave,…

- Intalnirea premierului Mihai Tudose cu reprezentantii organizatiilor civice a inceput la ora 11.00, la Palatul Victoria. La discutii participa si reprezentanti ai unor organizatii aflate la originea protestelor privind legislatia penala, care i-au solicitat lui Tudose o discutie pe tema legilor justitiei…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, H.R. McMaster, a afirmat in cadrul unui interviu ca Statele Unite nu doresc sa isi asume riscul de a coexista cu o Coreea de Nord armata nuclear, scrie CNN. “Nu putem tolera acest risc”, a declarat H.R. McMaster, potrivit News.ro. „Daca cei din…

- Presedintele sud-coreean, Moon Jae-In, a anuntat ca a propus amanarea dupa Jocurile Olimpice a exercitiilor militare comune cu Statele Unite care provoaca de fiecare data furia Phenianului, relateaza AFP. Este prima confirmare ca Seulul cauta sa amane manevrele anuale Key Resolve si Foal…

- Intalnirea este programata pentru ora 10.00, la Palatul Victoriei. Tudose va avea discutii cu delegatia Bancii Mondiale, condusa de vicepresedintele Cyril Muller, in contextul in care institutia financiara a decis sa ofere asistenta in ceea ce priveste implementarea proiectului autostrazii…

- Comitetul Olimpic din SUA a anuntat ca delegatia americana va participa la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang si a catalogat drept lipsa de comunicare anumite afirmatii venite dinspre Casa Alba, care au pus la indoiala prezenta sportivilor americani la competitie, din cauza tensiunilor dintre…

- Întâlnirea lui Traian Basescu cu locuitorii orașului Balți nu a trecut neobservata printre susținatorii partidelor pro-ruse din localitate. Cum aceștia țin la orașul lor, au decis ca singura cale spre prosperitate și bunastare a localitații este sa îl întâmpine cu proteste…

- Exercitiile militare de amploare efectuate de SUA si Coreea de Sud si amenintarile americane cu un razboi preventiv impotriva Phenianului au facut ca izbucnirea unui razboi in Peninsula Coreeana sa devina 'un fapt stabilit', a declarat miercuri seara un purtator de cuvant al Ministerului de Externe…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, HR McMaster, a declarat sâmbata ca potentialul unui razboi cu Coreea de Nord creste cu fiecare zi. În opinia sa, Coreea de Nord reprezinta "cea mai mare amenintare imediata la adresa Statelor Unite". "Creste…

- Conducerea CJ Dambovita a primit vizita domnului Huang Ribo – viceguvernatorul Provinciei Autonome Guangxi. Intalnirea a loc in baza relatiilor de prietenie si cooperare stabilite intre judetul Dambovita si Regiunea Guangxi, prin intelegerea de cooperare incheiata intre cele doua regiuni. La intalnire…

- ”Pe langa ca ameninta lumea cu devastarea nucleara, Coreea de Nord a sustinut in mod repetat acte de terorism international, inclusiv asasinate in teritoriu strain”, a declarat Donald Trump la Washington. Faptul ca Trump a desemnat Coreea de Nord drept o tara care sponsorizeaza terorismul…

- Washingtonul a decis sa inscrie din nou Coreea de Nord pe lista sa neagra ce cuprinde statele care sprijina terorismul, presedintele Donald Trump dorind astfel ca sporeasca presiunile asupra Phenianului...

- Orașul nostru este membru in cadrul acestui organism de peste un deceniu. In cadrul reuniunii s-a aprobat strategia pentru anul 2018, au fost prezentate noi proiecte și s-au desfașurat doua ateliere de lucru. Unul dintre acestea a avut ca tema „Gastronomia ca vector al imbunatațirii teritoriale”, iar…

- ”Presedintele va face un anunt cu privire la acest aspect in prima jumatate a saptamanii viitoare”, a declarat Sanders. Coreea de Nord a fost retrasa de pe lista statelor care sponsorizeaza terorismul retrasa de Administratia George W. Bush in anul 2008, iar reincluderea pe aceasta lista…

- Black Friday aduce reduceri la electronice și electrocasnice, carti, haine, jucarii, dar si la pachete turistice, companiile si magazile online incepand campania chiar si de pe 10 noiembrie, inainte de data oficiala de 24 noiembrie, potrivit comunicatelor emise de ofertanti.

- Comisia de armistitiu militar a Organizatiei Natiunilor Unite a anuntat ca a informat armata nord-coreeana ca militarul a fost gasit in zona localitatii de frontiera Panmunjom, la aproximativ 50 de metri sud de linia de demarcatie militara.Barbatul este internat intr-un spital din Seul…

- Coreea de Nord a adus sambata noi acuzatii la adresa presedintelui american Donald Trump, despre care a spus ca efectueaza in prezent in Asia un turneu "belicos", ceea ce nu va face decat sa intareasca ambitiile nucleare ale Phenianului, relateaza France Presse.Un purtator de cuvant al Ministerului…

- Canalele de comunicare directa intre Statele Unite si Coreea de Nord raman in continuare deschise, iar Washingtonul asteapta "un semn" din partea liderului nord-coreean Kim Jong-Un pentru discutii privind programul nuclear al Phenianului, a declarat vineri seful diplomatiei americane Rex Tillerson,…

- Canalele de comunicare directa intre Statele Unite și Coreea de Nord raman in continuare deschise, iar Washingtonul așteapta "un semn" din partea liderului nord-coreean Kim Jong-Un pentru discuții privind programul nuclear al Phenianului, a declarat vineri șeful diplomației americane Rex…

- Cornel Șfaițer este gata sa-i intinda o mana de ajutor lui Catalin Golofca, fotbalist care nu mai este dorit de Gigi Becali la FCSB, fiind pus pe o lista de 8 jucatori carora Anamaria Prodan are misiunea de a le gasi echipe. Cotat la 650.000 de euro, Golofca a luat legatura cu șefii de la FC Botoșani…

- Presedintele SUA Donald Trump a emis un avertisment serios catre liderul nord-coreean Kim Jong-un, intr-un discurs rosit in Parlamentul Coreei de Sud, spunandu-i sa nu puna la incercare si sa nu subestimeze SUA, transmite BBC. “Nu ne subestimati! Nu ne puneti la incercare!”, a avertizat el. Trump i…

- Coreea de Sud a anuntat luni o runda de sanctiuni unilaterale impotriva Phenianului, in ajunul sosirii presedintelui american Donald Trump pe teritoriul sau in cadrul turneului sau asiatic dominat de dosarul nuclear nord-coreean, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Optsprezece bancheri nord-coreeni…

- Coreea de Sud a anunțat o runda de sancțiuni unilaterale impotriva Phenianului, in ajunul sosirii președintelui american Donald Trump pe teritoriul sau in cadrul turneului sau asiatic dominat de dosarul nuclear nord-coreean, relateaza AFP. Optsprezece bancheri nord-coreeni stabiliți in China, in Rusia…

- Coreea de Sud a anunțat o runda de sancțiuni unilaterale impotriva Phenianului, in ajunul sosirii președintelui american Donald Trump pe teritoriul sau in cadrul turneului sau asiatic dominat de dosarul nuclear nord-coreean, relateaza AFP.

- Coreea de Sud a anunțat luni o runda de sancțiuni unilaterale impotriva Phenianului, in ajunul sosirii președintelui american Donald Trump pe teritoriul sau in cadrul turneului sau asiatic dominat de dosarul nuclear nord-coreean, relateaza AFP. Sursa foto: www.southkoreagovernment.com …

- Ministrul tineretului și sportului, Marius Dunca, susține ca, de la anul, bugetul alocat federațiilor sportive naționale va fi imparțit altfel decat pana acum. Despre prioritizarea federațiilor sportive se vorbește de peste 10 ani. De cand au inceput sa scada exponențial medaliile cucerite de "tricolori"…

- Regimul nord-coreean a condamnat joi cu duritate manevrele navale comune SUA-Coreea de Sud din aceasta saptamana și a amenințat ca va raspunde lansand un "atac inimaginabil", transmite EFE. Comitetul de Urgența Contra Exercițiilor de Razboi Nuclear, organism al Phenianului,…

- Kim In-ryong, reprezentantul diplomatic nord-coreean, a declarat in fața comisiei de dezarmare din Adunarea Generala a ONU ca țara este singurul stat care a fost supus „unei amenințari nucleare extreme și directe” din partea Statelor Unite in anii 1970, precizand ca acest fapt istoric ii confera Phenianului…

- Coreea de Sud a dezvoltat o tehnologie care îi permite sa creeze bombe capabile de a scurtcircuita retelele de energie electrica, lasând astfel întregi regiuni fara energie. Acestea reprezinta înca o unealta a tarii care se pregateste de razboi cu Coreea de Nord. Cunoscute…

- Politicieni din Coreea de Nord și Coreea de Sud nu vor purta discuții directe luni in Rusia despre programul nuclear și de rachete al Phenianului, in ciuda participarii lor la același eveniment, au anunțat duminica agențiile ruse de presa, citate de Reuters și Agerpres.

- Coreea de Nord a atentionat Australia in legatura cu "actiunile sale periculoase de raliere zeloasa la provocarile politice si militare delirante" ale SUA impotriva regimului de la Phenian. "Provocarile agraveaza situatia din Peninsula Coreeana aflata intr-o stare de nesiguranta", a anuntat…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, pentru a discuta situatia ministrului ALDE pentru pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, pe numele caruia DNA a cerut inceperea urmaririi penale si pe care premierul doreste sa-l remanieze, informeaza Antena3. Intalnirea…