Calin Popescu Tariceanu a declarat ca unele dintre subiectele dezbatute la ședința cu Liviu Dragnea și alți reprezentanți ai Guvernului a fost cel a problemelor care impiedica dezvoltarea rețelei de autostrazi.

"Aseara am discutat de coridoarele de transport, de stadiul lucrarilor, de termenele de finalizare, inclusiv de dificultațile pe care le intalnim in realizarea lucrarilor in curs. Am discutat aseara despre cunoscutele tunele pentru trecerea urșilor, era și Ministerul Mediului de fața, de peștera de lilieci, de alte lucruri interesante de acest fel. Am constatat la final ca foarte…