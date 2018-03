Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce alegerile din Italia arata, din nou, ca partidele eurosceptice sunt pe cai mari in vestul continentului, sondajele demonstreaza ca cetațenii Romaniei cred cu tarie in viitorul Uniunii Europene. Doi din trei romani (66%) sunt optimiști cu privire la viitorul UE, o statistica mult peste media…

- Comisia Europeana a publicat propunerea de acord privind iesirea Marii Britanii din UE. Ce se intampla cu romanii care sunt stabiliti in Marea Britanie Marea Britanie va incepe procesul de retragere din Uniunea Europeana incepand cu data de 30 martie 2019, asigurandu-se o perioada de tranzitie…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a evitat, luni, sa spuna daca votul acordat de europarlamentarii partidului impotriva unei rezolutii de sanctionare a Poloniei a fost o decizie politica, afirmand ca institutiile europene ”trebuie sa fie mai grijulii cu statele membre ale Uniunii Europene”.…

- Europarlamentarul social-democrat susține ca acordarea fondurilor europene, și in special a celor de coeziune, trebuie sa țina cont de necesitațile de dezvoltare ale statelor membre, iar țarile sarace nu trebuie sa devina victime ale presiunii bugetare create de Brexit la nivelul bugetului UE.…

- Declaratiile presedintelui Comisiei Europene au fost facute in contextul in care acesta a efectuat o vizita oficiala in Albania. "Contrar lucrurilor vehiculate, Comisia Europeana nu a spus ca Serbia si Muntenegru vor fi neaparat membri ai Uniunii Europene in 2025. Termenul din 2025 este deschis tuturor…

- Liderii statelor membre ale Uniunii Europene, reuniti vineri la Bruxelles in cadru informal, au respins propunerea ca presedintele Comisiei Europene sa fie in mod automat unul dintre 'capii de lista' selectionati de catre partidele politice europene pentru alegerile europarlamentare, dar…

- Principalele subiecte aflate pe agenda au vizat viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020 si aspecte institutionale, in perspectiva alegerilor europene din 2019. In ceea ce priveste viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020, discutiile liderilor europeni s-au concentrat in principal…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, pentru Romania, viitorul cadru bugetar al UE post 2020, care a fost discutat la reuniunea informala a Consiliului European, prezinta o importanta aparte, fiind unul dintre principalele dosare pe care tara noastra le va gestiona pe durata mandatului…

- Banii UE pe agenda Consiliului European Consiliu European la Bruxelles, iunie 2017. Foto: arhiva/twitter.com. Sefii de state si de guverne din Uniunea Europeana discuta, astazi, la Bruxelles, la reuniunea informala a Consiliului European despre teme institutionale si prioritatile politice pentru…

- Politica de coeziune nu trebuie sa devina o simpla politica de asistare a regiunilor mai putin dezvoltate, aceasta insemnand ca Uniunea Europeana renunta la principiul solidaritatii, sustine deputatul european Iuliu Winkler (UDMR, PPE). "Cea mai importanta dezbatere din Parlamentul European care se…

- Sefii de state si guvern din UE se reunesc la Bruxelles Sefii de state si guvern din UE se reunesc la Bruxelles, joi, ca sa discute, informal, despre teme institutionale, dar si prioritatile politice pentru viitorul cadru financiar multianual. La reuniunea informala a Consiliului European,…

- Uniunea Europeana trebuie sa se concentreze pe cauzele profunde ale migratiei, iar simpla aplicare a unor cote de refugiati acceptati de statele membre ale UE nu va solutiona criza in acest domeniu, a estimat vineri seful diplomatiei poloneze Jacek Czaputowicz, transmite agentia de presa poloneza PAP.…

- Facebook, Twitter și Google+ au operat o serie de modificari la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, in urma solicitarilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protecția consumatorilor. Cu toate acestea, modificarile publicate joi, 15 februarie, asigura numai…

- Cum vrea Comisia Europeana sa acopere golul din buget lasat de Brexit. Comisia Europeana (CE) a cerut miercuri, 14 februarie, statelor blocului comunitar sa-si sporeasca angajamentele financiare, pentru a acoperi golul lasat de Brexit in viitorul cadru bugetar multianual. Astfel, comisarul european…

- Uniunea Europeana a decis, prin majoritatea voturilor deputaților, ca anul sa nu mai fie imparțit in ora de iarna și ora de vara. Astfel, s-ar putea ca luna viitoare sa nu mai fim nevoiți sa dam ceasul inainte, scrie Playtech.ro.La sfarșitul anului trecut, Lituania a inaintat o cerere prin…

- In actualul exercițiu bugetar al Uniunii Europene, cel din perioada 2014 – 2020, Romania a reușit sa acceseze pana la finele anului trecut, doar vreo zece la suta din fondurile comunitare pe care le are la dispoziție. Prezent, ieri, la Deva, europarlamentarul UDMR de Hunedoara Iuliu Winkler…

- Noile norme au scopul de a instaura un climat de incredere intre statele membre, astfel incat acestea sa poata face schimb de informatii, si de a stimula cooperarea intre autoritatile fiscale nationale si autoritatile de aplicare a legii.Cele mai prudente estimari arata ca frauda in domeniul…

- La dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, principalele institutii ale Uniunii Europene, Consiliul, Comisia Europeana si Parlamentul European, au aparat la unison statul de drept si Justitia din Romania in fata incercarilor PSD si ALDE de a ingradi Legile Justitiei. In primul…

- Romania va avea 33 de europarlamentari dupa ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Parlamentul European a decis sa redistribuie 27 dintre locurile ce vor ramane vacante odata cu Brexit acelor țari membre care pana acum au fost sub-reprezentate. Parlamentul European a decis micșorarea numarului…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa considera ca sugestii precum cele facute de Cancelarul austriac Sebastian Kurz, in presa din Austria, privind diminuarea alocarilor de fonduri pentru țarile din Europa Centrala și de Est, sunt un atentat la principiul solidaritații, pe care UE este construita. „Resping…

- 'Putem observa indiciile legislatiei ascunse, raspandite in Uniunea Europeana, care urmareste sa reduca puterile statelor membre', a spus Volner. 'Mercenarii lui Soros se cred adesea deasupra legii si sunt hotarati sa modeleze sistemul juridic al Ungariei in functie de dorintele patronului…

- La ora actuala, la Bruxelles se discuta despre o crestere a bugetului UE incepand cu 2020. Comisia Europeana a inceput deja discutiile despre cum va arata acest buget. Se estimeaza in general ca aceasta va fi cea mai importanta batalie politica a anului 2018. Discutiile formale vor incepe la summit-ul…

- Comisia Europeana a anuntat astazi ca a decis sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru ca nu a implementat si aplicat in mod corespunzator Directiva pentru stocuri petroliere. Conform Directivei, statele membre trebuie sa asigure mentenanta si accesibilitatea…

- Comisia Europeana a publicat joi, 25 ianuarie, o serie de instrumenteCautați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN ••• destinate autoritaților naționale și regionale cu scopul de a le ajuta sa elaboreze strategii și proiecte de integrare a migranților și sa identifice resursele UE disponibile.…

- Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, a lansat luni un apel catre cele 28 de tari membre ale Uniunii Europene, indemnandu-le sa recunoasca ''rapid'' Palestina ca stat independent, apreciind ca aceasta nu vine in ''contradictie'' cu ''reluarea…

- Europarlamentarul PMP, Siegfried Muresan, a declarat ca Parlamentul European va dezbate in viitoarea sesiune plenara situatia justitiei din Romania, ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia, afirmand ca decizia a fost luata in cadrul Conferintei presedintilor. ”Parlamentul European va…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului, transmite AFP. Tarile respective fac parte din cele…

- Premierul olandez Mark Rutte a cerut ca, odata cu pierderea fondurilor oferite de Marea Britanie in urma Brexitului, Uniunea Europeana sa-si diminueze bugetul si nu sa compenseze contributia britanica prin sporirea contributiilor celorlalte state membre, informeaza agentia EFE. 'Iesirea…

- Statele membre ale Uniunii Europene vor putea reduce sau chiar elimina TVA la o larga serie de produse, in virtutea unui proiect de directiva al Comisiei Europene, care are ca scop reformarea mecanismului centralizat de stabilire a taxei in UE. Comisia Europeana va prezenta joi o propunere de reglementare…

- Statele membre ale Uniunii Europene vor obtine o mai mare libertate in a introduce o cota de TVA redusa sau chiar sa o elimine complet la anumite produse, potrivit unui proiect de lege consultat de Reuters, avand drept scop reformarea modului centralizat in care este stabilita Taxa pe Valoarea Adaugata…

- Viorica Dancila spune ca Irakul și Pakistanul sunt in UE. Europarlamentarul Viorica Dancila sugereaza, intr-un interviu acordat in primavara anului 2017, ca Iranul și Pakistanul ar fi state membre ale Uniunii Europene. Viorica Dancila, nominalizata de PSD pentru funcția de prim-ministru , dupa demisia…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a intalnit marti, la Bruxelles, cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, cu secretarul general al Comisiei Europene, Alexander Italianer, si cu comisarul european pentru Dezvoltare Regionala, Corina…

- Marea Britanie ar trebui sa includa serviciile financiare in acordul comercial cu Uniunea Europeana, in caz contrar Londra ar trebui sa opteze pentru un "Brexit dur", a declarat luni europarlamentarul britanic Nigel Farage, relateaza site-ul agentiei Reuters. Nigel Farage se intalneste,…

- Guvernul polonez intentioneaza sa discute in urmatoarele trei luni cu statele membre ale Uniunii Europene, ca raspuns la decizia Comisiei Europene de a declansa procedurile de sanctionare a Poloniei, a anuntat vineri ministrul polonez de Externe, Witold Waszczykowski, relateaza site-ul Radio Poland.

- Proiecte de reforma pe piata electricitatii din UE Ministrii energiei din Uniunea Europeana au avut ieri nevoie de multe ore de discutii pentru a gasi pozitii comune în privinta proiectelor de reforma pe piata electricitatii, propuse de Comisia Europeana în noiembrie anul trecut. Una…

- Statele membre ale Uniunii Europene au exportat, in 2016, o cantitate de 744 milioane de litri de vin spumant, iar 62% din aceste exporturi (465 de milioane de litri) au mers spre alte state membre, arata datele publicate marti de Eurostat.

- Ministrii au anuntat ca si-au propus ca in anul 2030 cel putin 27% din energia electrica a blocului comunitar sa provina din surse regenerabile, in crestere fata de o tinta de 20% propusa pentru 2020.In luna octombrie, Parlamentul European a facut un apel ca tinta in domeniul regenerabilelor…

- Fostul ministru al Justitiei critica evenimentele din Parlament: „Justitia in acest moment este asediata, Romania este asediata, cetatea este asediata de grupul de crima organizata PSD si ALDE, care are majoritatea in Parlament si are si sustinerea UDMR (...). In acest moment, Parlamentul nu mai…

- Parlamentul nu mai este organul reprezentativ al poporului, declara la RFI europarlamentarul Monica Macovei, care comenteaza propunerile de modificare a legilor justitiei si codurilor penale, afirmand ca justitia este asediata si ca deja a informat Parlamentul European cu privire la aceste demersuri.…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a declarat joi ca se asteapta la declansarea "saptamana viitoare" contra tarii sale a celei mai dure proceduri de sanctiuni posibile in cadrul Uniunii Europene, din cauza controversatelor reforme judiciare, transmite AFP.Comisia Europeana "va activa probabil"…

- Comisarul european pentru agricultura și dezvoltare rurala, Phil Hogan, a anunțat direcțiile noi pe care le vor urma subvențiile agricole. El a facut public un document oficial cu o serie aspecte de care statele membre vor fi obligate sa țina seama la elaborarea și implementarea viitoarei Politici Agricole…

- Apple a ajuns la o întelegere cu Uniunea Europeana prin care compania îsi ia angajamentul de a începe sa plateasca suma de 15,46 miliarde de dolari catre guvernul Irlandei. Aceasta suma reprezinta 5,9% din totalul rezervelor de cash ale companiei, încât în…

- Dezbaterea care are loc in prezent in Uniunea Europeana vizeaza libertatea și problema daca toate statele trebuie sa fie "obligate sa devina țari de imigrație" sau iși pot pastra suveranitatea și sa spuna "nu" unui astfel de viitor, a afirmat premierul ungar Viktor Orban, intr-un interviu televizat…

- Angela Merkel se delimiteaza de propunerea lui Martin Schulz privind crearea Statelor Unite ale Europei. Cancelarul german a fost intrebat de un jurnalist pe acest subiect la conferința de presa comuna cu premierul libian Fayez al Serraj, dupa ce Schulz a avansat respectiva propunere in timpul congresului…