Stiri pe aceeasi tema

- ​Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a anuntat luni ca saptamana viitoare va fi depus la Parlament un proiect de lege privind parteneriatul civil. Declarația a fost facuta in contextul referendumului pentru redefinirea familiei organizat in weekend, despre care a spus ca "nu…

- Exista presiune in interiorul PSD și așteptari mari privind amnistia și grațierea, urmand ca la intalnire sa se discute forma finala a unei astfel de OUG. Recent, Liviu Dragnea afirma ca amnistia ar insemna un act de dreptate fata de cei condamnati nevinovati si nu un act de clementa in an centenar. De…

- Votul din Camera Deputatilor pe legea offhore, camera decizionala in acest sens, nu mai intra miercuri la votul final din plen, asa cum era planificat. Proiectul a fost retrimis la comisii, pentru continuarea dezbaterilor. Votul final ar urma sa aiba loc saptamana viitoare. Decizia a venit la solicitarea…

- Peste 200.000 de persoane au participat la evenimentele organizate in cadrul Zilelor Bucurestiului, anunta Primaria Capitalei. Manifestarile au inclus show-uri multimedia la redeschiderea fantanilor din Piata Unirii, un spectacol de videomapping si concerte sustinute de Hurts, Gheorghe Zamfir si…

- Evenimentele din Piata Victoriei au redeschis dezbaterile privind modificarea legii care reglementeaza activitatea Jandarmeriei. Opozitia ar vrea sa impuna sanctiuni mai aspre jandarmilor care comit abuzuri, dar si masuri pentru identificarea mai usoara a acestora.

- Fiecare consumator casnic poate deveni furnizor de energie electrica. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea și completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie…