- Camera de Comerț Italiana pentru Romania, Camera de Comerț Italiana pentru Vietnam și Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza un eveniment complex destinat dezvoltarii ecosistemului de afaceri pentru susținerea antreprenoriatului romanesc și gasirii de soluții pentru rezolvarea…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza o noua sesiune de training interactiv, avand ca tema punerea in practica a Regulamentului General de Protecție a Datelor Personale – GDPR (Global Data Protection Regulation). Evenimentul se desfașoara in data de 12 martie 2019, intre orele…

- Aproape 300 de firme au confirmat deja participarea la seminarul care va fi organizat miercuri la Centrul Regional de Afaceri, de catre Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Direcția Regionala a Finanțelor Publice Timișoara. De la ora 11 se vor discuta și se va raspunde la intrebarile…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis a organizat un nou seminar de instruire al angajatorilor privind modul concret in care trebuie aplicate noile acte normative intrate in vigoare anul acesta, sub genericul: Legislația muncii 2019. Organizat in colaborare cu Inspectoratul Teritorial de…

- Doua importante proiecte derulate de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis vor ajuta si in 2019 mediul de afaceri din judet. Climate Kic sustine dezvoltarea de business-uri prietenoase cu mediul, iar SIA Vest ajuta 25 de antreprenori sa-si duca la indeplinire dorinta de a dezvolta o afacere.…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș lucreaza in aceasta perioada la organizarea unei noi misiuni de afaceri in Rusia. In vederea unei mai bune cunoasteri a unor posibili parteneri de afaceri de pe piata rusa, CCIAT va realiza in perioada 27 iunie – 4 iulie 2019 o misiune economica multisectoriala…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in perioada 27 iunie – 4 iulie 2019 o misiune economica multisectoriala in Federația Rusa, avand ca obiectiv stabilirea unor contacte directe cu firme rusești și identificarea unor oportunitați și proiecte de cooperare și investiții. Pentru…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis incheie un an de succes. Prin intermediul a numeroase actiuni promotionale, seminarii si cursuri de specializare, deplasari in misiuni de afaceri in tara si strainatate, institutia a sustinut mediul de afaceri local. Mii de firme din mediul de afaceri…