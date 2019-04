Stiri pe aceeasi tema

- Chris Heaton-Harris, subsecretar de stat in Departamentul pentru Brexit al guvernului de la Londra, si-a anuntat miercuri demisia din aceasta functie, in urma dezacordului cu intentia premierului Theresa May de a solicita o noua amanare a iesirii tarii din Uniunea Europeana, prevazuta initial la…

- "M-am intalnit cu premierul May in mai multe randuri in aceasta seara pentru a fi sigur ca Regatul Unit accepta scenariile unei extinderi si sunt incantat sa confirm ca avem un acord in aceasta privinta", a declarat Donald Tusk.Liderii europeni au propus joi seara Regatului Unit doua optiuni…

- Spania este dispusa sa acorde un timp suplimentar Marii Britanii pentru evitarea unui Brexit fara acord, dar o decizie cu privire la amanarea 'divortului' nu poate interveni mai devreme de saptamana viitoare, a indicat ministrul de externe spaniol, Josep Borrell, intr-un interviu pentru Reuters,…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, va cere formal Uniunii Europene marti sau miercuri amanarea Brexit, a anuntat un purtator de cuvant al Downing Street. Theresa May ii va trimite marti ori miercuri o scrisoare oficiala presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, prin care va cere prelungirea…

- Donald Tusk a avertizat dupa cea de-a doua infrangere uriașa a propunerii premierului britanic Theresa May ca se așteapta la un motiv credibil pentru orice intarziere Brexit-ului, potrivit The Guardian.

- Cu mai putin de o luna inainte de Brexit, negociatorii britanici si cei ai Uniunii Europene se reunesc marti la Bruxelles, in incercarea de a gasi un compromis susceptibil sa convinga parlamentul britanic sa voteze ''acordul de divort'' si sa evite socul unei separari brutale, noteaza…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Stephen Barclay, si liderul opozitiei laburiste, Jeremy Corbyn, vor veni la Bruxelles saptamana viitoare pentru discutii cu negociatorul sef al UE in acest dosar, Michel Barnier, relateaza AFP. "Usa lui Michel Barnier este mereu deschisa", a declarat un purtator de…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, atrage atentia asupra consecintelor catastrofice ale unui Brexit fara acord, in urma unor discutii la Bruxelles cu premierul britanic Theresa May, relateaza DPA. "Suntem foarte ingrijorati. Suntem la doar cateva saptamani distanta de…