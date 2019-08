Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei vor discuta despre formula in care vor merge mai departe in coaliția de guvernare, potrivit Mediafax. Discuțiile vor continua in week-end. Discuțiile au loc in contextul in care ALDE și-a aratat nemulțumirea fața de rectificarea bugetara facuta de PSD, și anume realocarea unor sume…

- Lucrurile se precipita serios in zona Coaliției la Guvernare. Ruptura totala dintre PSD și ALDE este iminenta și e doar o chestiune de timp pana cand va fi și oficializata ruptura. Lucrurile s-au precipitat dupa ce a fost clar ca PSD nu il va susține pe Calin Popescu Tariceanu ca și candidat unic…

- Amenințarea ieșirii de la guvernare este atent construita și planificata de cateva saptamani in interiorul ALDE. Surse politice au declarat pentru HotNews.ro ca liderii ALDE aveau o strategie in acest sens, dar cazul de la Caracal a dat peste cap planurile lui Tariceanu. Mai exact, rectificarea bugetara…

- Social-democrații s-au reunit luni seara în ședința Comitetului Executiv și au decis amânarea congresului pentru anunțarea candidatului la prezidențiale, decizia fiind luata în contextul crimelor de la Caracal. Surse social-democrate au declarat pentru HotNews.ro ca acesta se va desfașura…

- Coalitia de guvernare se reuneste la Guvern. Viorica Dancila si Calin Popescu Tariceanu discuta despre referendumul propus de premier pentru înasprirea pedepselor pentru crima, viol si pedofilie. PSD va avea si o sedinta a Comitetului Executiv, tot astazi.

- Au inceput neințelegerile in Coaliția PSD-ALDE. Calin Popescu Tariceanu ia in calcul ieșirea de la guvernare, dupa ce social democrații au ales sa mearga cu un candidat propriu la alegerile prezidențiale.

- O noua ședința a coaliției de guvernare are loc astazi, susține Romania TV. Premierul Viorica Dancila va discuta cu liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, despre susținerea lui Mugur Isarescu pentru un nou mandal la Banca Naționala a Romaniei. Premierul vrea sa aiba mai multe negpcieri impreuna…

- Partidele au fost chemate, miercuri, la consultari cu președintele Klaus Iohannis, cel care le-a cerut semnarea unui Pact politic prin care sa se angajeze in vederea contiuarii parcursului european al Romaniei, dar și pentru a pune in aplicare rezultatul referendumului din 26 mai.Citește și: SCANTEI…