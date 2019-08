Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila discuta, luni, de la ora 10:00, cu Calin Popescu Tariceanu daca ALDE ramane la guvernare. Ulterior, ALDE va decide in ședința de la ora 16:00 daca face alianța cu Pro Romania.EXCLUSIV Mișcare interesanta. Mircea Diaconu la un pas sa intre in cursa prezidențiala…

- Premierul Viorica Dancila, președintele PSD, a declarat duminica, la Racsa, ca nu a fost luata în calcul o posibila iesire a ALDE de la guvernare, dar ca „anumite aspecte” vor fi lamurite în sedinta coalitiei care va avea loc luni. „Nu am luat în calcul acest…

- Discutiile de luni vor avea loc in contextul in care Calin Popescu Tariceanu le-ar fi transmis colegilor de partid un mesaj intern in care le-a comunicat ca, la sedinta formatiunii de saptamana viitoare, le va propune spre validare o alianta politica cu Pro Romania, au declarat surse din ALDE, pentru…

- Calin Popescu Tariceanu le-ar fi transmis colegilor de partid un mesaj intern in care le-a comunicat ca, la sedinta formatiunii de saptamana viitoare, le va propune spre validare o alianta politica cu Pro Romania, au declarat surse din ALDE, citate de Mediafax. Astfel, urmeaza ca la intrunirea forului…

- „In cazul ruperii unei alianțe majoritare, nu e numaidecat de preferat un Guvern minoritar, ci dimpotriva, aceia care rup alianța, impreuna cu alte forțe politice capabile, sa preia Executivul respectiv și evident, vom vedea cum va funcționa (...). Daca vrem sa aratam a cui este responsabilitatea…

- Premierul Viorica Dancila le-a transmis luni liderilor filialelor PSD, in ședința CEX din Parlament care se desfașoara la ora transmiterii acestei știri, ca „nu se rupe alianța cu ALDE”, au relatat surse din partid pentru STIRIPESURSE.RO, premierul fiind deschis la conditiile puse de ALDE. De asemenea,…

- Liderul PSD Olt, Paul Stanescu a declarat, luni, inainte de sedinta Comitetului Executiv National, ca in opinia sa, PSD ar trebui sa faca o alianta cu ALDE si Pro Romania, la prezidentiale, cu Gabriela Firea sau Calin Popescu Tariceanu, posibili candidati. "Soluția caștigatoare este una singura, spun…

- Premierul Viorica Dancila si Kelemen Hunor, presedintele UDMR, au avut o intalnire, marti, la sediul Guvernului, anunta Antena 3. Potrivit sursei citate, printre temele abordate de cei doi se numara situatia de la Valea Uzului precum si problematica avizelor date in legatura cu acel cimitir. De asemenea,…