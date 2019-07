Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila il suna pe președintele Klaus Iohannis in aceasta dimineața. Premierul vrea sa discute cu președintele privind propunerile pentru ministerele de Interne și Externe, dar și pentru un post de vicepremier. Dancila vrea sa afle daca Iohannis e sau nu de acord cu propunerile…

- Propunerile pentru noii ministri au ajuns la Cotroceni. Iohannis, obligat sa raspunda in 10 zile! Propunerile premierului Viorica Dancila pentru schimbarile din cabinetul sau au ajuns, marți, la Cotroceni. Premierul il propune pe Nicolae Moga la Ministerul de Interne, in locul lui Carmen Dan. In timp…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni, dupa sedinta CEx PSD, modificarile din Guvern, Ramona Manescu fiind propunerea pentru Externe, Nicolae Moga pentru Interne si Mihai Fifor pentru functia de vicepremier pe Parteneriate Strategice.

- Apar informatii surprinzatoare pe surse privind ce se negociaza in Guvern privind remanierea guvernamentala. Realitatea Tv sustine ca senatorul PSD Nicolae Moga ar urma sa preia portofoliul de la Interne dupa remanierea lui Carmen Dan, iar fostul europarlamentar ALDE Ramona Manescu l-ar inlocui pe…

- Premierul Viorica Dancila vine cu noi explicații dupa ce a refuzat sa ii demita pe ministrul de Interne și pe cel de Externe pentru problemele de la votul din diaspora. Dancila susține ca refuzul ei are la baza o analiza comandata pentru a vedea daca Teodor Meleșcanu și Carmen Dan se fac sau nu vinovați…