Stiri pe aceeasi tema

- „Wow! Au aparut stenogramele?! Oameni buni! Ferice de voi ca nu ati auzit vocile! Eu, dupa ziua de ieri, sunt doar nimic. Sa auziti vocea Alexandrei si vocile celor care ar fi trebuit sa inteleaga ca nu e o gluma. Dar dincolo de voci...cazul, cazul, oameni buni...e cazuri! Nu cred nimic din ce ni se…

- Magda Vasiliu este de parere ca multe dintre situațiile care ii nemulțumesc pe oameni raman doar la stadiul de a fi exprimate in mediul online. Fosta prezentatoare de la Prima TV a amintit in textul postat pe contul sau de Facebook de lucrurile pe care le-a semnalat de-a lungul timpului in mediul online…

- "DACA NU REFORMAM DE URGENTA Poliția și Jandarmeria Romana vom ajunge o țara unde infractorii vor face LEGEA! Frația cu interlopii a fost și este EVIDENTA in prea multe locuri din Romania zilelor noastre. RESPECT pentru polițiștii de buna credinta, insa indepartarea ticaloșilor, proștilor, corupților…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu a anunțat, duminica, ca va solicita Camerei Deputaților înființarea unei comisii care sa cerceteze toate dosarele persoanelor disparute și felul în care au acționat instituțiile abilitate pâna în prezent, scrie Mediafax.„Voi solicita…

- Pagina oficiala de Facebook a Campionatului European under 21 a prezentat, dupa victoria obtinuta de tricolori in meciul cu Anglia, scor 4-2, mai multe imagini cu bucuria jucatorilor, cu mesajul: “WOW! Romania”.

- Deputatul Alexandru Andrei, care a demisionat in februarie din PSD, a anuntat intr-o postare pe Facebook ca va activa in grupul parlamentar PNL. "Nu am facut aceasta mișcare politica in urma unor calcule politicianiste, nu sunt un oportunist", a dat asigurari parlamentarul de Giurgiu. "Din respect fața…

- Președintele PNȚCD Aurelian Pavelescu susține, intr-o postare pe Facebook, ca pagina PNȚCD care anunța ca formațiunea cere Guvernului Dancila blocarea Facebook in Romania este una falsa și ca el nu a solicitat niciodata așa ceva."FAKE NEWS! Este voba despre o pagina falsa, nu am cerut niciodata…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, i-a oferit un cadou special premierului Ungariei, Viktor Orban.Citește și: Razvan Popa, europarlamentar PSD, raspunde la atacul premierului Olandei: 'Un populist șantajist' Klaus Iohannis i-a oferit lui Viktor Orban ultima sa carte „EU.RO - Un…