Stiri pe aceeasi tema

- Instagram, aplicația deținuta de Facebook, ascunde, incepand de joi, numarul de like-uri primite de utilizatori. Masura va fi valabila in mai multe țari, inclusiv Australia și Japonia, pentru a "elimina presiunea" asupra utilizatorilor. Experimentul presupune ca utilizatorii sa vada numele unui alt…

- Administratia Donald Trump a avertizat ca ar putea reduce cooperarea in cadrul aliantei "Cinci Ochi" ("Five eyes"), in contextul vulnerabilitatilor depistate in schimburile de informatii, afirma surse citate de agentia Bloomberg, potrivit Mediafax.Creata dupa al II-lea Razboi Mondial, organizatia…

- Administratia Donald Trump a avertizat ca ar putea reduce cooperarea în cadrul aliantei "Cinci Ochi" ("Five eyes"), în contextul vulnerabilitatilor depistate în schimburile de informatii, afirma surse citate de agentia Bloomberg, potrivit Mediafax.Creata dupa…

- Administratia Donald Trump a avertizat ca ar putea reduce cooperarea in cadrul aliantei "Cinci Ochi" ("Five eyes"), in contextul vulnerabilitatilor depistate in schimburile de informatii, afirma surse citate de agentia Bloomberg, potrivit Mediafax. Creata dupa al II-lea Razboi Mondial, organizatia…

- Reteaua Twitter a anuntat joi ca a eliminat mii de conturi legate de activitati coordonate si finantate de stat, despre care se crede ca ar proveni de la guvernul iranian. Ulterior, le-a arhivat in baza sa de date publica lansata anul trecut. Twitter considera ca cele 4.779 de conturi desfiintate in…

- In schimb, banca elvetiana UBS nu a fost amendata deoarece a informat executivul comunitar despre existenta celor doua carteluri infiintate de Barclays, Citigroup, MUFG, JPMorgan si Royal Bank of Scotland. Conform CE, cele cinci banci au manipulat piata valutara pentru 11 valute: euro, lira…

- Operatorul de telecomunicatii Vodafone a obtinut aproximativ 2,1 miliarde de euro (2,36 miliarde de dolari) in urma vanzarii subsidiarei neo-zeelandeze unui consortiu alcatuit din Infratil Ltd (Noua Zeelanda ) si Brookfield Asset Management (Canada), transmite Reuters, relateaza Agerpres.Citește…

- Artistul britanic Ed Sheeran, care va susține un concert in București pe 3 iulie, pe Arena Naționala, și cantarețul canadian Justin Bieber au lansat o noua piesa, intitulata "I Don't Care", relateaza variety.com. Aceasta este prima piesa noua lansata de Sheeran in ultimii doi ani. "I Don't Care" a fost…