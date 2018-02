Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, este "favorabil" masurilor în sensul intensificarii verificarilor în cazul persoanelor care vor sa detina arme de foc, anunta Casa Alba, dupa o serie de atacuri armate soldate cu sute de morti.

- Donald Trump acuza FBI, printr-un mesaj pe Twitter postat in aceasta dimineata. Presedintele american spune ca agentii au ratat avertismentele primite in legatura cu tanarul care a ucis 17 oameni intr-un liceu din Florida pentru ca au irosit timpul cu investigarea legaturilor dintre echipa Trump si…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat luni cel de-al doilea proiect al sau de buget, care cuprinde cresterea cheltuielilor militare si solicitari de fonduri pentru infrastructura și construirea unui zid la granita cu Mexicul, transmite Reuters.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni, în debutul unei întâlniri cu omologul sau palestinian, Mahmoud Abbas, ca a discutat la telefon cu Donald Trump despre conflictul israeliano-palestinian, transmite AFP.

- Presedintele SUA, Donald Trump, nu citeste rapoartele elaborate zilnic de serviciile de informatii referitoare la situatia interna si externa, liderul de la Casa Alba cerandu-le consilierilor sa ii prezinte oral sinteze ale documentelor, afirma surse citate de cotidianul The Washington Post.

- Presedintele SUA Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au discutat vineri aspecte privind extinderea sistemului de aparare antiracheta, precum si alte eforturi de a consolida apararea Japoniei, a anuntat Casa Alba in contextul intensificarii tensiunilor privind programul nuclear nord-coreean,…

- Președintele SUA Donald Trump a primit vineri opt transfugi nord-coreeni în Biroul Oval. Aceasta a fost o întâlnire simbolica într-o perioada de tensiuni intense între Washington și Phenian.

- Potrivit Casei Albe, in discursul de marti Donald Trump va pune accentul pe economia robusta si nivelul scazut al somajului inregistrate in primul sau an de presedintie, dar si asupra beneficiilor reformei fiscale adoptate la finele lui decembrie. Consilierii sai sustin ca seful statului, care a…

- Presedintele SUA Donald Trump a afirmat, in discursul despre starea Uniunii, ca nu a existat niciodata un moment mai bun pentru a incepe sa traiesti visul american. In discursul care a durat o ora si 20 de minute, el le-a cerut tuturor membrilor Congresului sa accepte concesii reciproce si a anuntat…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a exclus luni orice dialog cu talibanii, informeaza AFP. In cadrul unei intalniri la Casa Alba cu ambasadorii statelor membre ale Consiliului de Securitate al ONU, Trump a condamnat atacurile din Afganistan impotriva "celor nevinovati" si a afirmat…

- Rusia nu are obligatia de a implementa sanctiuni impuse de Statele Unite ale Americii, nici macar cele vizand Coreea de Nord, anunta Ministerul rus de Externe. "Noi aplicam doar sanctiunile care sunt adoptate de Consiliul de Securitate ONU. Nu recunoastem sanctiuni unilaterale adoptate…

- Casa Alba si-a prezentat joi planul pentru migratie. In schimbul regularizarii a 1,8 milioane de imigranti intrati ilegal in Statele Unite, Donald Trump vrea 25 de miliarde de dolari pentru constructia unui zid la granita cu Mexic.

- Presedintele american Donald Trump nu a ezitat joi la Davos sa salute relatia sa excelenta cu premierul britanic Theresa May, incercand vizibil sa intoarca pagina dupa luni de tensiuni, si au evidentiat perspectivele relatiilor economice dintre SUA si Marea Britanie dupa ce aceasta din urma va parasi…

- Președintele SUA, Donald Trump, a facut miercuri cea mai clara declarație privind ancheta amestecului Rusiei in alegerile din 2016. Dupa ce s-a cotit mai mult timp, fiind uneori pro și alteori contra anchetei, liderul de la Casa Alba a declarat ca iși dorește sa fie audiat „sub juramant” de procurorul…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…

- Presedintele american Donald Trump si-a sustinut joi propunerea privind construirea unui zid de-a lungul granitei sudice a SUA, subliniind ca pozitia sa in aceasta problema "nu s-a schimbat" in niciun fel si ca Mexicul va plati pentru aceasta bariera "in mod direct sau indirect", relateaza Reuters.…

- Presedintele american, Donald Trump, dispune de o sanatate "excelenta" si nu are nicio problema cognitiva, a precizat marti medicul Casei Albe, Ronny Jackson, citat de EFE. "Este în forma pentru a-si exercita datoria (de presedinte) pe timpul ramas din mandatul sau si inclusiv în…

- Președintele american este suspectat ca sufera de demența, dupa ce a baut apa intr-o maniera neindemanatica in cadrul unui eveniment oficial la Washington. In timp ce susținea un discurs despre noua strategie de siguranța naționala, Donald Trump a sorbit o gura de apa dintr-un pahar, care se afla pe…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat duminica ziarul Wall Street Journal - unul dintre cotidianele cele mai respectate din tara - ca l-a citat intentionat gresit atunci când liderul de la Casa Alba s-a referit la relatiile sale cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un,

- Presedintele american Donald Trump a prelungit, vineri seara, suspendarea sanctiunilor decisa in cadrul acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, dar oficiali de la Casa Alba sustin ca este ultima data cand liderul american accepta acest lucru. "Aici, la ONU, asteptam cu nerabdare…

- Liderul de la Casa Alba a afirmat vineri ca SUA raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar a avertizat ca aliatii europeni si Congresul trebuie sa lucreze cu el pentru a remedia 'lacunele dezastruoase' ale acordului.Presedintele american a confirmat…

- Rusia considera drept 'extrem de negative' recentele comentarii ale presedintelui american Donald Trump referitoare la acordul privind programul nuclear iranian, a declarat sambata adjunctul ministrului de externe rus Serghei Riabkov, citat de agentia de presa RIA Novosti, potrivit Reuters.…

- Presedintele american, Donald Trump, are, la cei 71 de ani ai sai, "o sanatate excelenta", a informat vineri seara Casa Alba citandu-l pe medicul acestuia, dupa prima vizita medicala de la preluarea puterii in urma cu un an, relateaza AFP. "Vizita medicala a presedintelui, astazi (vineri),…

- Camera Reprezentantilor a Congresului SUA a aprobat joi reautorizarea pentru sase ani a Agentiei Nationale de Securitate (NSA) sa intercepteze comunicatiile pe internet cu strainatatea, informeaza AFP. Dezbaterea a fost perturbata pentru scurt timp de o postare pe Twitter a presedintelui…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat marti ca o apreciaza pe Oprah Winfrey, dar convingerea sa este ca ea nu va candida la Casa Alba, relateaza AFP. "O cunosc foarte bine (...) O apreciez", a afirmat Donald Trump, întrebat în legatura cu eventualele ambitii politice ale…

- Presedintele american Donald Trump se intalneste marti cu congresmeni republicani si democrati in incercarea de a ajunge la un compromis cu privire la soarta a mii de imigranti tineri si fara documente, ce risca sa fie deportati din Statele Unite, relateaza Reuters. Trump, republicanii…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat, sambata, inca o data dorinta de a inchide programul Loteria Vizelor, sustinand ca tarile participante "nu trimit cei mai buni oameni" in SUA. Afirmatiile au fost facute in contextul unei intruniri care a avut loc la Casa Alba pe tema imigratiei,…

- Președintele SUA Donald Trump s-a dezlanțuit pe Twitter unde a anunțat intr-o suita de mesaje ca nu are nicio problema psihica și ca este un ”geniu stabil”. Infuriat de cartea care dezvaluie ”haosul” de la Casa Alba și de tentativele democraților de a-l cataloga drept inapt din punct de vedere psihic…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca stabilitatea mintala si inteligenta foarte mare sunt cele mai importante atuuri ale sale, in contextul in care autorul cartii despre liderul de la Casa Alba a afirmat ca subordonatii acestuia pun la indoiala calificarea lui de a fi presedinte al SUA.

- Ivanka Trump si sotul ei Jared Kushner au facut o intelegere atunci cand au venit la Washington sa lucreze la Casa Alba, si anume ca ”Prima Fiica” sa devina prima presedinta Statelor Unite, in cazul in care apare oportunitatea, potrivit unor fragmente din cartea lui Michael Wolff, dezvaluie The Guardian,…

- Presedintele american Donald Trump si-a prezentat, duminica, bilantul realizarilor din 2017 si a reiterat retorica din primul sau an de mandat prin intermediul unui clip video cu ocazia Anului Nou, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a transmis liderului de la Casa Alba, Donald Trump, ca iși dorește o „cooperare pragmatica” si un „dialog constructiv” cu SUA, informeaza Agerpres. „In actuala conjunctura internationala complexa, un dialog ruso-american constructiv este extrem de necesar pentru a…

- "Cele doua parti impartasesc opinia ca programul nord-coreean de rachete nucleare este contrar cerintelor Consiliului de Securitate al ONU", a indicat ministerul rus al Afacerilor Externe, intr-un comunicat."S-a subliniat ca este necesara trecerea cat mai rapida de la un limbaj al sanctiunilor…

- Presedintele american Donald Trump a laudat, simbata, membrii Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, pentru ca au votat in favoarea impunerii unor noi sanctiuni asupra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al acesteia, informeaza site-ul postului BBC. Intr-un mesaj postat pe contul personal…

- Presedintele american Donald Trump a laudat, sambata, membrii Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, pentru ca au votat in favoarea impunerii unor noi sanctiuni asupra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al acesteia, informeaza site-ul postului BBC.

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, le-a transmis membrilor ONU ca va "nota numele" tuturor tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va avea, joi, o intalnire de urgenta al carei…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un este hotarât sa faca din tara sa "puterea nucleara cea mai tare" din lume, a anuntat miercuri agentia de presa a Coreei de Nord, KCNA, preluata de AFP. Într-un discurs în fata angajatilor programului balistic nord-coreean, Kim a…

- Donald Trump l-a autorizat pe administratorul NASA Robert M. Lightfoot sa „conduca un program inovativ de explorare pentru a trimite astronauti americani inapoi pe Luna si, eventual, pe Marte”, scrie CNN, conform news.ro.Presedintele american a semnat luni, la Casa Alba, o directiva in acest…

- Cererea a fost formulata in urma cu cateva zile si priveste legaturile bancii germane cu Trump, a precizat o sursa sub conditia anonimatului. Casa Alba a adat asigurari ca Muller nu ar fi cerut niciodata informatii de la Deutsche Bank privind finantele presedintelui american. "Informatiile…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, inaintea mult așteptatului sau discurs in care se va pronunța asupra recunoașterii de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a statului Israel, ca aceasta decizie ar fi trebuit luata de mult timp, relateaza agențiile AFP și Reuters. …

- Presedintele american, Donald Trump, va anunta miercuri recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si va ordona inceperea procesului de mutare a ambasadei americane de la Tel Aviv, au indicat inalti oficiali ai guvernului SUA, care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citati de agentiile…

- Decizia foarte așteptata a președintelui Donald Trump de a reloca ambasada americana in Israel la Ierusalim a fost amanata și nu va fi dezvaluita luni, a anunțat Casa Alba, transmite AFP. "Președintele a fost clar în legatura cu aceasta afacere de la început: nu este…

- Presedintele american, Donald Trump, si francez, Emmanuel Macron, au discutat telefonic luni despre situatia din Irak, precum si din Orientul Mijlociu, a informat Casa Alba intr-un comunicat, relateaza AFP. "Convorbirea telefonica a confirmat relatia stransa dintre Statele Unite si Franta in calitate…

- Zile dificile pentru presedintele american. Avocatul lui Donald Trump i-a sarit astazi in ajutor. Sustine ca el si nu presedintele ar fi postat un mesaj incriminator pe contul de twitter al liderului de la Casa Alba. Este vorba de mesajul in care Donald Trump lasa sa se inteleaga faptul ca ar fi stiut…

- Cantaretii Lionel Richie, Gloria Estefan, rapperul LL Cool J, producatorul de televiziune Norman Lear si dansatoarea Carmen de Lavallade au fost premiati duminica la gala Kennedy Center Honors, in absenta presedintelui Donald Trump, potrivit Reuters.Citeste si: Lovitura DURA din partea lui…

- Președintele american Donald Trump nu a luat inca o decizie daca sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, declarație despre care unii se așteapta sa fie facuta miercuri, a declarat duminica Jared Kushner, ginerele și consilierul liderului de la Casa Alba, informeaza Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump a încercat sa puna capat zvonurilor persistente privind o plecare iminenta de la conducerea Departamentului de Stat a lui Rex Tillerson, acordându-i un sprijin minimal dupa ce a alimentat el însusi îndoielile privind soarta sefului diplomatiei,…

- UPDATE Aceasta este prima recunoastere a vinovatiei din partea unuia dintre cei patru consilieri ai presedintelui Donald Trump acuzati pana acum in cadrul anchetei procurorului special Robert Mueller. Flynn coopereaza cu Guvernul in ancheta lui Mueller, a anuntat vineri un judecator federal. Flynn este…

- Presedintele american Donald Trump a facut apel la China ''sa utilizeze toate parghiile disponibile pentru a convinge Coreea de Nord sa renunte la provocarile sale'' si la cursa sa de inarmare nucleara, apel ce survine dupa ce Phenianul a testat cu succes o noua racheta balistica intercontinentala,…

- Cei doi sefi ai opozitiei democrate din Congresul SUA au anuntat ca nu vor merge la o reuniune prevazuta pentru marti, la Casa Alba, cu Donald Trump, ca raspuns la o postare ofensiva pe Twitter in care presedintele a insinuat ca oricum "niciun compromis bugetar nu este posibil", relateaza AFP."Tinand…