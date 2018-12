Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin, cancelarul german Angela Merkel, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si presedintele francez Emmanuel Macron au solicitat sambata seara, in cadrul unui summit major tinut in Istanbul, crearea unui comitet pentru elaborarea unei noi constitutii siriene, inainte de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, omologul sau rus Vladimir Putin, seful statului francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german Angela Merkel se reunesc sambata, la Istanbul, pentru un summit cu privire la Siria, menit sa consolideze armistitiul fragil la Idlib si sa impulsioneze eforturile de…

- 'Vreau sa va atrag atentia asupra necesitatii unei inaspriri a controlului in domeniul vanzarilor de arme' pentru uz personal, a declarat Putin in cadrul unei reuniuni cu oficiali ai armatei si fortelor de ordine.'Astept sugestii concrete din partea voastra, inclusiv de natura legislativa',…

- Autoritatile de la Kremlin au afirmat miercuri ca una dintre versiunile luate in considerare in cazul exploziei produse la o scoala din orasul Kerci, in Peninsula Crimeea, in care cel putin zece persoane si-au pierdut viata, este cea a unui atac terorist, relateaza Reuters . Initial s-a vorbit despre…