- Fostul premier Victor Ponta vine vine cu o noua replica dupa acuzațiile formulate, marți seara, de Liviu Dragnea la Antena 3 privind modul in care a fost format guvernul Ponta in 2012, dupa caderea Cabinetului Mihai Razvan Ungureanu. Citește și: Dragnea, despre Ponta: „A facut Guvernul intr-o…

- Fostul presedinte al PNL Crin Antonescu a confirmat miercuri, la Antena 3, dezvaluirile liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, conform carora fostul premier Victor Ponta ar fi negociat propunerea procurorilor sefi cu seful statului de la acea vreme Traian Basescu. ”Domnul Ponta m-a informat ca…

- Fostul premier Victor Ponta lanseaza un nou atac dur la adresa PSD, despre care spune ca s-a transformat oficial in PDL. ”De ieri, 10 Martie, tot ceea ce a reprezentat PSD a fost sters / nu doar Iliescu, Nastase, Geoana si Ponta (care nu au fost invitati si au fost scosi chiar si de pe siteul…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat luni, inaintea ședinței PSD, ca presedintele partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa dea explicatii in interiorul formatiunii in ceea ce priveste participarea la unele petreceri care au avut loc in sedii ale SRI. "Eu nu ii voi cere explicatii…

- Guvernul a decis soarta romanilor care au contracte de drepturi de autor. Chiar ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a facut anuntul in direct la Antena 3. Ministrul a anuntat cine trebuie sa completeze Declarația unica, dar și ce se va intampla cu cei care sunt cu drepturi de autor.Citeste…

- Ministerul Finantelor va lansa, pe 1 martie, in dezbatere publica, o propunere de modificare a modului in care romanii care obtin venituri din activitati independente urmeaza sa depuna Declaratia 600, a precizat premierul Viorica Dancila, la inceputul sedintei de guvern de joi. "Am promis…

- Inregistrarile prezentate de Vlad Cosma cu procurorii DNA au produs o noua scindare in viața publica și politica, dar și cateva premiere. Laura Codruța Kovesi a susținut o conferința de presa la sediul DNA, ministrul Justiției, Tudorel Toader, și-a intrerupt vizita in Japonia, președintele Klaus…

- Protest al mamelor in Piața Victoriei, pe 18 februarie. Aproximativ 100 de persoane protestau duminica, 18 februarie, la ora 12.00, in Piața Victoriei, fața de consecințele masurilor fiscale din OUG 3/2018, mai precis scaderea indemnizațiilor pentru mame. Evenimentul, inițiat sub forma unul flashmob…

- Codrin Ștefanescu a avut un discurs furibund, in direct prin telefon, la Romania TV, la adresa președintelui Klaus Iohannis. Liderul PSD l-a atacat pe șeful țarii, in timp ce susținatorii social-democraților protesteaza vehement in fața Palatului Cotroceni.Citește și: Traian Basescu, sfat…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a comentat la Antena 3 declaratia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, in privinta activitatii DNA, precizand ca „toata tara asteapta niste concluzii ferme” si ca spera „ca saptamana viitoare va face ce trebuie”.

- Codrin Ștefanescu a vorbit la Antena 3 despre scurta declarație de presa facuta de ministrul Justiției, Tudorel Toader, cu privire la activitatea DNA, DIICOT și Ministerul Public. Codrin Ștefanescu...

- ”Toata țara aștepta niște concluzii foarte drepte și corecte, dupa toate abuzurile, toate mizeriile și tot ce a ieșit in presa despre sistem in ultimele zile, cu atat mai mult cu cat in ultima perioada mulți oameni din sistem au mers pe la comisiile speciale din Parlament ca sa spuna, cu subiect…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici spune ca, pe viitor, romanii obligati sa depuna Declaratia 600 nu vor mai avea batai de cap. Mai intai, pentru ca valoarea contributiilor li se va calcula in functie de venitul estimat, nu in functie de cel realizat in anul precedent, ca pana acum. In…

- Președintele noii formațiuni este Ninel Peia, fost deputat PSD, iar prim vice-președinte este generalul Mircea Chelaru, fost Șef al Statului Major General. Codrin Ștefanescu a discutat despre acest subiect. ”Domnul Peia a fost colegul nostru in PSD. Eu consider ca e o pierdere ca a…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, la Antena 3, referitor la Formularul 600, ca pana in 25 martie Guvernul va veni cu un act normativ care sa comaseze cele cinci formulare intr-unul singur.

- Basescu, mesaj catre PSD, in scandalul scaderii salariilor: ”Daddy, n-ar fi mai bine sa-ti iei guvernul si in frunte cu Vasilica sa va retrageti la pescuit la Belina?”, a scris fostul președinte, pe Facebook, marți, in timp ce ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu prezenta clarificari privind aplicarea…

- Emanuele Dessi a postat pagina sa de Facebook: ”E a treia oara in viata mea in care am fost nevoit sa lovesc un baiat roman”. Mai mult, el susține ca s-a aparat: ”Eu am fost agresat, mi-am aparat familia si o voi face intotdeauna. Atunci, acea persoana m-a scuipat”. [citeste si] Claudia…

- "Este timpul sa facem Declaratia 600 sa zboare! Este important sa ne facem vocea auzita, sa cerem o solutie definitiva la haosul creat de Declaratia 600. Vom trimite Ministrului Teodorovici declaratia 600, dar nu prin intermediul functionarilor de la ANAF, ci pe calea aerului”, scriu organizatorii pe…

- Nepotul lui Traian Basescu a implinit 3 ani. Baiețelul Elenei Basescu a fost sarbatorit de intreaga familie. Sora lui, dar și verișorul i-au fost alaturi cand micuțul a suflat in lumanari. Fostul Președinte al Romaniei a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare alaturi de soția lui…

- Traian Basescu a spus într-o postare pe pagina personala de Facebook ca decizia Guvernului de a renunta la protectia SPP, “argumentata cu bârfe de partid”, demonstreaza cum va fi guvernarea Vioricai Dancila - “Daddy ordona, Vasilica executa”. Basescu afirma…

- Fostul presedinte Traian Basescu scrie pe Facebook ca lucrurile vor iesi prost in scandalul in care este implicat Serviciul de Protectie si Paza, in conditiile in care Jandarmeria nu poate prelua responsabilitatile acestei institutii. "Nu prea se utilizeaza bulanul si nici garduri", scrie Basescu.

- Traian Basescu afirma ca decizia Vioricai Dancila de a renunta la protectia SPP, “argumentata cu barfe de partid”, demonstreaza cum va fi guvernarea acesteia – “Daddy ordona, Vasilica executa”. Fostul presedinte Basescu spune ca masura indepartarii SPP de la indeplinirea misiunii de protectie a demnitarilor…

- Victor Ponta il compara pe Liviu Dragnea cu Vadim Tudor și cu Traian Basescu in ceea ce privește stilul autoritar de conducere in partid. In plus, fostul premier a declarat ca șeful PSD are cea mai mare putere de la Traian Basescu pana in prezent. „E prima oara cand la un partid mare din Romania,…

- Clarificarea masurilor fiscale, care au "innebunit populatia", este unul dintre primele lucruri pe care ar trebui sa le faca viitorul Guvern condus de Viorica Dancila, a afirmat, duminica, fostul premier Adrian Nastase. El a declarat, la Antena 3, ca Guvernul ar trebui, printre altele,…

- Adrian Nastase a vrut sa fie președintele Romaniei, dar a pierdut, in 2004, in fața lui Traian Basescu. A fost prima infrangere și ultima intr-un scrutin prezidențial, pentru ca fostul lider PSD a anunțat ca nu mai are vise de Cotroceni. Acolo, social-democrații au dat deja cel mai bun președinte,…

- Fostul presedinte Traian Basescu il ataca pe Liviu Dragnea dupa declaratia liderului PSD cu privire la acceptarea persoanelor urmarite penal in Guvern. Traian Basescu sustine ca “nu a existat in Romania si nici in Uniunea Europeana sef de partid care sa-si fi sfidat poporul, dar si realitatea politica,…

- La scurt timp dupa terminarea Comitetului Executiv al PSD, premierul Mihai Tudose a confirmat, pe scarile PSD, ca demisioneaza, explicand ca e decizia partidului pe care el o respecta. "Merg la Palatul Victoria sa imi iau lucrurile de acolo, nu voi asigura interimatul. Acum relatia cu Dragnea…

- Conducerea PSD este pe cale sa-și dea jos al doilea premier in doar cateva luni. Spre deosebire de debarcarea lui Sorin Grindeanu, posibila plecare a lui Mihai Tudose ar genera o criza majora, pentru ca președintele Iohannis a afirmat ca nu va mai desemna inca un premier din partea PSD. In acest context…

- Presedintele PMP, Traian Basescu subliniaza într-o postare pe pagina sa de Facebook ca potrivit Constitutiei, ''în disputa dintre un membru al guvernului si premier, îi da întotdeauna dreptate prim-ministrului, care are instrumentul propunerii de revocare a ministrului,…

- Carmen Dan este dispusa sa demisioneze, daca partidul o va cere in Cex-ul PSD din 15 ianuarie . Declarația vine chiar de la ministrul de Interne și a fost facuta inainte de ședința. „Daca partidul imi va cere, voi face asta”, a spus Carmen Dan, intrebata de jurnalisti daca va demisiona din functia…

- Mesaj tranșant al unui lider PSD despre CExN de luni: Fie pleaca Carmen Dan, fie pleaca premierul Liderii PSD se intalnesc luni pentru a decide, in Comitetul Executiv, asupra disputei dintre premierul Mihai Tudose si seful social-democratilor Liviu Dragnea. Presedintele executiv al PSD, Niculae…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a sustinut duminica seara ca in CEx este de transat o singura problema: fie pleaca din Guvern ministrul de Interne, Carmen Dan, fie pleaca premierul. Liderii PSD se intalnesc luni pentru a decide, in Comitetul Executiv, asupra disputei dintre…

- La scurt timp dupa ce secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat despre Victor Ponta ca este „dracul care și-a bagat coada in PSD", fostul premier i-a dat replica lui Ștefanescu. Victor Ponta l-a numit pe Codrin Stefanescu „un bufon" si a adus aminte de vremurile in care…

- Fostul premier și fost președinte al PSD Victor Ponta a declarat, duminica, despre Comitetul Executiv Național al partidului de luni, ca este vorba despre o miza mare. ”Luni se va face o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramane premier, ori Carmen Dan ramane la MAI și atunci…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le transmite, pe Facebook, lui Liviu Dragnea si Mihai Tudose, referitor la lupta de putere din PSD, „sa indrepte lucrurile amandoi“, criticandu-l totodata pe Dragnea pentru lipsa consultarii pe care ar fi trebuit sa o aiba cand a decis nominalizarea premierilor Grindeanu…

- Fostul premier Victor Ponta a postat un mesaj pe contul personal de Facebook, unde se declara dezamagit de conducerea PSD. ''Am intrat in PSD-ul condus de Adrian Nastase si in Guvernul care a dus Romania in NATO si in UE. Am condus PSD-ul si Guvernul care in 2012 - 2015 a scos Romania din dezastrul…

- Ponta, despre criza politica: Conducerea mafiotizata a PSD folosește Partidul, Guvernarea și Parlamentul doar pentru bani, putere și protecție in fața legii, a scris fostul premier, vineri, pe Facebook, el aratand ca se uita cu tristețe la un ”PSD condus de traseisti impostori de la PD și PRM , de feudali…

- Barbatul suspect de pedofilie si-a recunoscut fapta. Acesta lucra in cadrul Brigazii Rutiere. Liderul Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, Dumitru Coarna, a spus ca a simțit acest caz ca pe o lovitura naucitoare. Mihai Gadea, pe rețeaua de socializare Facebook,…

- ”Ca lucrurile nu stau deloc bine in PSD, știam de la inceputul anului 2017. Este foarte probabil- și o spun nu doar ca o intarire a ceea ce a aparut in presa, ci ca o informație in sine- ca intr-o perioada relativ scurta de timp, sa se organizeze, pentru a se lamuri lucrurile, un Congres Extraordinar…

- Fostul premier Adrian Nastase a criticat guvernul si PSD pentru atitudinea din ultima perioada. In cadrul unei emisiuni la TVR, fostul lider PSD a opinat PSD ar trebui sa organizeze un congres extraordinar in care sa se ia cateva decizii capitale. El e de parere ca Romania ar trebui sa isi schimbe forma…

- Politicianul este de parere ca Partidul Social Democrat a greșit procedura, afirmand faptul ca ”anumite modificari necesare la Legile Justiției au fost insuficient explicate”. ”In ultima vreme nu ne-a fost foarte clar daca Guvernul susține aceste modificari sau nu. A fost insarcinat ministrul…