Aceasta discutie transmisa in direct la initiativa premierului bulgar pe propria sa pagina de Facebook ofera o imagine inedita a modului in care se poarta de obicei astfel de tratative.



In urma tratativelor purtate de Franta, Germania, Spania si Olanda a fost avansata o solutie de compromis pentru impartirea principalelor posturi de conducere ale institutiilor europene, prin care olandezul Frans Timmermans (S&D) ar urma sa preia presedintia Comisiei Europene, iar Manfred Weber (PPE) pe cea a Parlamentului European, desi acesta din urma a fost sustinut de populari pentru a deveni…