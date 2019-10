Stiri pe aceeasi tema

- Prioritatea guvernului britanic este asigurarea Brexitului în 31 octombrie, potrivit discursului Reginei Elisabeta a II-a, susținut în Parlamentul britanic, scrie AFP. "Prioritatea guvernului meu a fost întotdeauna asigurarea unei ieșiri a Marii Britanii din Uniunea…

- Fostul lider PNL Alina Gorghiu i-a aratat joi, in Parlament, premierului Viorica Dancila, ca voteaza pentru demiterea Guvernului, fiind singurul parlamentar care a facut acest gest. Dupa ce i-a aratat premierului bilele si a votat, Gorghiu s-a intors iar catre Dancila, care a urmarit nemiscata cum…

- Fuziunea dintre Complexul Energetic Oltenia si Hidroelectrica cred ca e vazuta ca o solutie pentru a fi sustinuta activitatea CEO si mi se pare un pic naiva ideea ca daca nu pot sa subventionez o activitate, o companie, daca o amestec cu alta atunci o sa pot, a declarat, pentru AGERPRES, presedintele…

- Partidele Laburist si Liberal Democrat, Partidul National Scotian (SNL) si Plaid Cymru (Tara Galilor) au transmis ca vor vota împotriva Guvernului sau se vor abtine luni, când va fi decis daca vor avea loc alegeri anticipate.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, ii solicita premierului Viorica Dancila sa se prezinte de urgenta in Parlament pentru a clarifica sustinerea Executivului, aratand ca prim-ministrul este obligat sa faca acest demers pana cel tarziu luni, in caz contrar fiind "unica persoana responsabila pentru consecintele…

- Dezvoltarea rețelei 5G din Rusia risca sa eșueze din cauza amestecului armatei și a serviciilor secrete, scrie publicatia germana Handelsblatt. „Rusia iși propune sa devina una dintre țarile de frunte in dezvoltarea rețelei mobile 5G. (…) Se spera ca deja in 2020 Moscova sa devina un oraș 5G. Cu toate…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat miercuri ca va programa Discursul Reginei in parlament pe 14 octombrie pentru a prezenta noile propuneri legislative, negand ca astfel ar incerca sa impiedice legislativul sa-i blocheze planurile de Brexit, transmite Reuters. 'Avem nevoie sa continuam…

- Presedintele USR, Dan Barna, spune ca "provocarea" celui care va fi ales presedinte al Romaniei dupa scrutinul din aceasta toamna va fi aceea de a contribui, in masura competentelor pe care le are, la "generarea unei majoritati in Parlament care sa duca la caderea acestui Guvern".