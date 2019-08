Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, afirma ca discursul președintelui de aseara s-a intemeiat pe un singur deziderat: puterea. Ministrul afirma ca Romania are nevoie de PSD, partid care a demonstrat de-a lungul timpului ca poate guverna, iar "improvizatii sinistre de tip Pro Romania" nu pot fi o alternativa.Citeste…

- Fostul prim-ministru Adrian Nastase critica in termeni duri declaratia de presa a presedintelui Iohannis de miercuri seara. Nastase afirma ca mandatul de presedinte al lui Iohannis a esuat, iar actuala criza politica este una regizata. Fostul lider PSD pledeaza pentru o schimbare la Cotroceni."Am…

- Fostul premier Victor Ponta a publicat sambata, cu o ora inaintea Congresului PSD la care fusese invitat dar in urma discuțiilor contradictorii cu partidul social-democrații nu l-au mai chemat, discursul pe care dorea sa-l adreseze membrilor PSD. Ponta le transmite pesedistilor ca vor avea in Pro…

- Decizia lui Fifor vine dupa ce duminica, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici a anuntat si el ca se retrage din competitia interna. Dintre cei care si-au anuntat initial intentia de a candida la prezidentiale au mai ramas Serban Nicolae si Liviu Plesoianu, scrie Digi24.Surse din PSD…

- Sarbatoarea Sfantului Ilie din calendarul ortodox, 20 iulie, este și Ziua Aviației Romane și a Fortelor Aeriene Romane. Cu aceasta ocazile, ministrul Apararii Naționale, satmareanul Gabriel Leș, a adresat un mesaj de recunoștința, prețuire și respect deosebit pentru toți cei care au purtat sau poarta…

- "Nu a fost un atac informatic astazi la serverele Ministerului Apararii Nationale. Se pare ca a fost doar o defectiune minora a serverelor noastre, se pare ca informatia a circulat mai devreme decat am apucat noi sa vedem exact care a fost situatia ce a dus la aceasta eroare", a declarat Gabriel…

- "In data de 20 iunie 2019, mi-am depus candidatura pentru funcția de Secretar General al PSD in perspectiva organizarii Congresului Partidului Social Democrat - PSD din data de 29 iunie 2019. Dupa alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, PSD a pierdut in mod fabulos poziția de „cel mai…

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, si-a exprimat recunostinta, joi, de Ziua Eroilor, fata de militarii romani aflati in teatrele de operatii si in misiuni internationale. De asemenea, Gabriel Les, care a participat la ceremonia depunerii de coroane cu flori de la Mormantul Ostasului Necunoscut…