Discursul lui Bolsonaro n haine de Davos In prima sa deplasare internaționala, la 20 de zile de la investire, președintele Jair Bolsonaro a aratat un profil indepartat de cel al candidatului radical din campanie și a sustinut poziții diferite de tezele ultranaționaliste prezentate de miniștrii sai, scrie O Globo, citat de Rador. A fost un discurs scurt, obiectiv, pe teme de pe agenda investitorilor straini: reforme, mediu, corupție, respectarea contractelor și combaterea birocrației. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

