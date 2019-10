Discursul Gretei Thunberg, remixat pe ritmuri de rock

Stiri pe aceeasi tema

- In 1992, o fata de 12 ani din Canada, Severn Cullis-Suzuki, a ținut un discurs la un eveniment organizat de catre ONU care prezinta similaritați izbitoare de forma cu cel susținut recent de catre Greta Thunberg, tot de la tribuna Națiunilor Unite, transmite lesobservateurs.ch. Inainte cu 27 de ani ca…

- Discursul tinerei Greta Thunberg la summitul ONU de la New York despre lipsa de acțiune in privința schimbarilor climatice a devenit viral. Un alt video, cu același discurs al tinerei activiste suedeze, in varsta de 16 ani, „mixat” pe ritm heavy-metal, a devenit, de asemenea viral, a informat Business…

- Dezbaterile Adunarii Generale a ONU (UNGA) se incheie luni, ultimele tari - printre care Afganistanul si Coreea de Nord - urmand sa se adreseze reprezentantilor celor 193 de state membre ale ONU, la New York, relateaza DPA.Cea de-a 74-a UNGA s-a deschis la inceputul lunii pe fondul incertitudinii…

- Președintele Donald Trump a parut sa o ia peste picior pe activista Greta Thunberg, afirmand pe Twitter despre acesta ca pare o "fata foarte fericita pe care o așteapta un viitor stralucit și extraordinar", relateaza site-ul Politico.eu, potrivit MEDIAFAX."Pare o fata foarte fericita pe care…

- "Cred ca as primi premiul Nobel pentru multe lucruri, daca s-ar da corect, ceea ce nu se intampla", a declarat Trump cu prilejul prezentei sale inopinate la sediul ONU de la New York."I-au dat unul (un premiu Nobel) lui Obama (predecesorul sau Barack Obama) imediat dupa ce a ajuns presedinte…

- Tanara militanta ecologista suedeza Greta Thunberg si miscarea tinerilor ''Fridays For Future'' (''Vineri pentru Viitor'') au primit luni premiul ''Ambasador al Constiintei'' (Ambassador of Conscience Award) din partea Amnesty International, cu cateva…

- Barca cu panze cu zero emisii de carbon care o transporta pe Greta Thunberg, adolescenta suedeza care militeaza pentru protectia mediului si combatarea incalzirii globale si care era asteptata marti in orasul New York, urmeaza sa ajunga miercuri sau joi in Statele Unite din cauza conditiilor meteorologice,…

- Adolescenta suedeza Greta Thunberg a parasit miercuri portul britanic Plymouth la bordul unei ambarcatiuni cu panze, incepand o calatorie de traversare a Oceanului Atlantic pentru a participa la summitul ONU privind clima (23 septembrie, New York) si la COP25 (2-14 decembrie, Chile), precum si la…