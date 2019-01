Stiri pe aceeasi tema

- ”Voi sustine discursul atunci cand se va termina shutdownul. Nu caut alta incinta pentru discursul despre starea Uniunii, pentru ca nu exista alta care sa poata rivaliza cu istoria, traditia si importanta Camerei Reprezentantilor”, a scris el pe Twiteer miercuri seara (ora locala). In opinia sa,…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca isi va sustine discursul anual privind Starea Uniunii in Congres la 29 ianuarie, in ciuda blocajului actual al administratiei ('shutdown'), relateaza DPA. Trump a facut acest anunt intr-o scrisoare catre Nancy Pelosi, rivala sa politica…

- Presedintele democrat al Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, i-a cerut miercuri presedintelui republican al SUA, Donald Trump, sa amane discursul sau privind Starea Uniunii, prevazut pe 29 ianuarie, din cauza ''shutdown''-ului care blocheaza partial administratia federala americana,…

- Se anunta zile grele pentru presedintele american Donald Trump, obligat la o coabitare neconfortabila intre Administratie, Senatul repubsican si Camera controlata de democrati dupa alegerile din noimebrie. Si asta in conditiile in care guvernul federal american continua sa fie blocat, pe fondul neintelegerilor…

- O femeie din Salvador a primit cetațenia americana, la varsta de 106 ani, marți – 6 noiembrie, in cadrul unei ceremonii care a avut loc in apropiere de Washington. Evenimentul coincide cu ziua alegerilor nationale parlamentare, in care una din marile teme a fost reprezentata chiar de imigratia provenita…

- Susan Rice, fostul ambasador american la ONU in timpul administratiei Barack Obama, a considerat ca rezultatele alegerilor vor arata lumii ca Statele Unite "nu si-au pierdut mintile", informeaza miercuri dpa. Susan Rice, care a fost si consilier pentru securitate nationala, a scris pe…

- Presedintele american Donald Trump a revendicat marti seara un ‘imens succes’ electoral si le-a multumit sustinatorilor sai intr-o scurta postare pe Twitter, transmite AFP. Democratii au preluat controlul Camerei Reprezentantilor, in timp ce republicanii pastreaza Senatul dupa alegerile de la mijloc…

- Pentagonul va desfasura "cateva sute" de militari la frontiera cu Mexicul, a indicat joi un responsabil american, dupa ce presedintele Donald Trump a afirmat anterior pe Twitter ca va "trimite armata" la granita, in perspectiva apropierii de SUA a unei caravane formate din mii de migranti central-americani,…