- Dupa doi ani și jumatate de la aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul de reparații capitale la Podul Decebal, Primaria Arad a publicat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) anunțul de atribuire prin licitație a lucrarilor. Criteriul principal de atribuire a contractului…

- Bursa de la Bucuresti a deschis in crestere sedinta de joi, iar la 30 de minute de la deschidere indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 companii, crestea cu 0,46%, pana la 7.509,44 puncte. Bursa a închis în scădere puternică pe toţi indicii bursieri şedinţa…

- Canalul va fi proiectat si construit in cinci ani si va costa in total 6,71 miliarde de lei (1,44 miliarde de euro), fara TVA, conform documentului oficial. Cand va fi finalizat, bucurestenii vor putea merge in croaziere pana in Delta Dunarii sau chiar pana la Viena. Proiectul Canalului Dunare – Bucuresti,…

- Consiliul Județean Prahova – solicitant al finanțarii europene prin Programul Operațional Regional pentru extinderea și modernizarea Unitații de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Ploiești – a lansat procedura de achiziție in Sistemul Electronic de Achiziții Publice. Estimat la aproape…

- Licitatia pentru proiectarea si executia lucrarilor de reabilitare a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria" a fost afisata ieri in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Valoarea estimata este de 89,69 de milioane de lei, punctajul fiind constituit in proportie de 85 la suta…

- Desi aflata in insolventa, celebra firma Tel Drum continua sa castige contracte in Teleorman, fostul fief al liderului PSD, Liviu Dragnea, scrie ziare.com. Este vorba de un contract de 7,2 milioane de lei pentru reabilitarea unei scoli in Zimnicea, care a fost dat luna trecuta acestei societati,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a atribuit contractul privind finalizarea centurii orasului Suceava, in valoare de 61,27 milioane de lei (13,15 milioane euro), fara TVA, firmei de constructii Autotehnorom din Suceava, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul…

- Ministerul Apararii, prin Unitatea Militara 02415 din Bucuresti, a cumparat servicii de reparare si intretinere a centralelor telefonice interne, de la RCS&RDS, in valoare de 1,75 milioane de lei (370.000 euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice…