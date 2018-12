Discursul anti-coreean va fi interzis n Japonia printr-o nouă lege Guvernele municipale din Japonia inregistreaza progrese in ceea ce privește legislația care vizeaza discursurile care incita la ura. Deși legile protejeaza oamenii de toate naționalitațile și etniile, coreenii din Japonia sunt cei care vor beneficia cel mai mult de pe urma unei astfel de legi, deoarece sentimentul anti-coreean este raspandit pe intreg teritoriul națiunii, informeaza The K orea Herald . Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

