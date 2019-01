Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca nimeni nu trebuie sa iși faca probleme pentru romanii din Marea Britanie, in urma votului de respingere a acordului cu UE, din parlamentul britanic.

- Presedintele Consiliului European Donald Tusk a rostit joi, la ceremonia de la Ateneu, pentru a marca preluarea oficiala a presedintiei Consiliului UE de catre Romania, un discurs in limba romana din care nu au lipsit referirile la Mircea Eliade, la muzica lui George Enescu, la Nichita Stanescu, la…

- Sprijin neașteptat pentru romanii din Italia, care risca sa aiba parte de amenzi usturatoare sau chiar sa ramana fara mașinile care sunt inmatriculate in Romania."Am discutat ieri, la Roma, cu juriști, jurnaliști și membri activi ai comunitații romanești din capitala Italiei despre situația…

- In 2016, cea mai ridicata rata de participare la programele de educatie sau formare profesionala se inregistra in Olanda (64,1%) si Suedia (63,8%). In Austria, Ungaria, Finlanda, Marea Britanie, Germania, Franta si Germania, rata de participare la programele de educatie sau formare profesionala era…

- Daniel Daianu, membru al Consiliului de Administrație (CA) al Bancii Naționale a Romaniei (BNR), a declarat ca raportul privind adoptarea euro de catre Romania le va fi trimis membrilor Comisiei pentru euro saptamana aceasta, iar el recomanda anul 2026, pentru a nu fi un ritm prea alert, scrie Mediafax.„Raportul…

- MAE roman saluta acordul privind Brexitul, afirmand ca acesta va garanta drepturile cetatenilor romani stabiliti in Marea Britanie inainte de 31 decembrie 2020, acestia putand continua sa lucreze, sa locuiasca si sa studieze in Marea Britanie in baza obtinerii unui nou statut special, scrie News.ro.