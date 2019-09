Stiri pe aceeasi tema

- Imagini sfașietoare la liceul la care ar fi trebuit sa mearga Alexandra Maceșanu, luni dimineața, la festivitatea de deschidere a unui nou an școlar, la Liceul „Mihai Viteazul” din Caracal, unde adolescenta ar fi inceput clasa a zecea.

- Clipe apasatoare pentru prietenii, colegii și familia Alexandrei Maceșanu, dar și ai Luizei Melencu. Astazi, in ziua in care incep școlile in toata țara, cele doua fete disparute la Caracal, au lasat un gol imens in sufletele celor care și-ar fi dorit sa le vada și pe ele bucurandu-se de acest nou inceput.

- Gabriel Tufeanu, membru CNA, a anuntat joi ca va cere sanctiune maxima pentru televiziunile care au reflectat incorect cazul Caracal, mai ales pentru cele care au prezentat vocea Alexandrei Macesanu sau imagini cu familiile victimelor. "Nu ma refer la un canal anume, ci ma refer la toata…

- Dupa ce anchetatorii nu au gasit piste sigure care sa indice concretizarea crimelor din Caracal, au aparut diverse infromații potrivit carora Alexandra Maceșanu ar fi fost victima traficului de persoane. In aceasta seara, tatal fetei și-a spus parerea cu privire la acest lucru.

- Un șofer de tir cu peste 25 de ani de experiența a postat pe pagina de Facebook un indemn pentru colegii sai de breasla: "Șoferi hadeți sa o gasim pe Alexandra". Mihai Erdei, barbatul care a povestit in luna ianuarie pentru Libertatea cum șoferii romani de TIR devin, fara voia lor, carauși pentru emigranții…

- Un protest inițiat de colegii Alexandrei Maceșanu, adolescenta de 15 ani pe care Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o, va avea loc miercuri dupa-amiaza in Caracal. Manifestanții se vor aduna in fața Primariei, de unde vor porni in marș spre sediul Poliției și apoi spre casa lui Gheorghe Dinca, barbatul…

- Anchetatorii au reușit sa stabileasca felul in care Gheorghe Dinca a ajuns sa o sechestreze pe Alexandra Maceșanu, a doua fata care a fost sechestrata, violata, ucisa, tranșata și incinerata. Se pare ca tanara l-ar fi rugat pe acesta sa o ajute sa ajunga la liceul din Caracal, la care tanara invața,…

- Locația din Caracal a criminalului Alexandrei Maceșanu a fost vizitata cu puțin timp inainte de dispariția fetei. Motivul? Gheorghe Dinca, ucigașul fetei de 15 ani, voia sa vanda service-ul auto pe care-l deținea pe strada Craiovei, la numarul 169. Laura Tudor, profesoara de limba și literatura romana…