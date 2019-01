Discurs electoral .Poporul va ridica mainile sa li se taie mainile celor ce vor unirea cu Romania." (Din declarația unui inalt demnitar de stat) 3 februarie 1994Mutesc privighetorile, mierlele, cucii.Sangera in biserici icoana, pristolul.Atenție: vin politrucii care vor bate in masa cu tovaraș pistolul.invața citirea si scrisul copiii noștri plapanzi ca macii, parca vorbind literei: „Ținem la tine".Atenție:Vin maniaciiCare vor scoate ochii scrierii noastre latine.inca mai suna in zori Citeste articolul mai departe pe 1md.online…

Sursa articol: 1md.online

