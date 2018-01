Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus, Vladimir Putin, i-a felicitat pe mai mulți lideri de state cu prilejul Anului Nou și a sarbatorii Nașterii Domnului. Nu a facut excepție și l-a felicitat și pe Igor Dodon, adresandu-i cuvinte de mulțumire, a informat sambata Kremlinul.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a transmis liderului de la Casa Alba, Donald Trump, ca iși dorește o „cooperare pragmatica” si un „dialog constructiv” cu SUA, informeaza Agerpres. „In actuala conjunctura internationala complexa, un dialog ruso-american constructiv este extrem de necesar pentru a…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri acordul cu Siria ce prevede ca portul Tartus de la Marea Mediterana va fi baza navala a Rusiei in urmatorii 49 de ani, informeaza agentia EFE. 'Realizarea acestui acord raspunde intereselor Rusiei, intrucat contribuie la consolidarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a criticat vineri caracterul „agresiv” al noii strategii a securitatii nationale a Washingtonului, denuntând mai ales sporirea infrastructurilor NATO si SUA în Europa, informeaza AFP, scrie paginaderusia.ro Fiind singurul sef de stat…

- Președintele rus a participat la un meci de hochei, care s-a desfașurat in Piața Roșie din Moscova. De altfel, este un lucru cunoscut ca Vladimir Putin este un fan al acestui sport. Nu este pentru prima oara cand joaca hochei in public. Președintele rus a participat la meciul de hochei alaturi de mai…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a pronuntat sambata pentru tratarea cu 'respect a opozitiei responsabile', cu mai putin de trei luni ramase pana la alegerile prezidentiale din Rusia, unde liderul de la Kremlin va incerca sa obtina al patrulea mandat, relateaza AFP.''Trebuie sa fie tratata…

- Autoritațile americane au pus în același rând Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerând totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat la telefon, duminica, cu omologul sau american Donald Trump, si i-a multumit acestuia deoarece informatii transmise de CIA au permis dejucarea unui atac terorist pe teritoriul Rusiei.

- Vladimir Putin i-a telefonat președintelui american, Donald Trump, cu scopul de a-i mulțumi pentru eforturile depuse de CIA, care a dejucat un atentat în Sankt Petersburg. Atacul viza catedrala "Doamnei noastre din Kazan". Administrația Prezidențiala a Federației Ruse…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a multumit omologului sau american Donald Trump pentru informatiile oferite de CIA si care au ajutat la arestarea teroristilor care au planuit atacuri cu bomba in orasul Sankt Petersburg, a anuntat duminica serviciul de presa al Kremlinului, relateaza agentia Tass.

- Rusia a facut un pas major in cucerirea Arcticii si in deschiderea unei rute maritime arctice, ridicand de la zero un oras si o industrie gigantica a gazelor naturale in peninsula siberiana Yamal, unul dintre cele mai neospitaliere si inaccesibile locuri ale planetei, scrie intr-un comentariu agentia…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care a anuntat saptamana trecuta ca vrea sa obtina un nou mandat la alegerile din martie anul viitor, a explicat joi ca va candida independent, dar spera sa fie sustinut de mai multe formatiuni politice. Liderul de la Kremlin a mai afirmat joi, in cadrul conferintei…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat, joi, ca va candida ca independent în cadrul alegerilor prezidentiale din martie 2018 si spera sa primeasca sprijin din partea mai multor partide politice, relateaza site-ul agentiei Tass, citate de Mediafax.

- Imbracat in armura medievala și calare pe un urs, cu un cațeluș in brațe sau in costum de Moș Craciun: toate acestea sunt ipostaze in care a fost imaginat Vladimir Putin de mai mulți tineri artiști ruși. O expoziție dedicata președintelui rus a fost inaugurata la Moscova.

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat miercuri ca va candida pentru un al patrulea mandat la alegerile prezidențiale care se vor defașura anul viitor in luna martie, informeaza agențiile internaționale de presa. 'Îmi anunț candidatura pentru postul de președinte al…

- Casa Alba respinge informatiile referitoare la intentia de a-l inlocui pe secretarul de stat Rex Tillerson, purtatoarea de cuvant Sarah Sanders precizand ca acesta "continua sa conduca Departamentul de Stat", relateaza BBC.Asa cum tocmai a spus presedintele, "Rex este aici", a declarat Sanders,…

- Raidurile aviației ruse au avut loc dupa ce saptamana trecuta președintele Bashar al-Assad a fost primit la Soci de președintele Vladimir Putin, iar acesta din urma a declarat ca exista o „șansa reala” de a pune capat razboiului din Siria.

- "Legislația privind +agenții strainatații+ contravine obligațiilor și angajamentelor Rusiei in domeniul drepturilor omului, iar extinderea acoperirii sale asupra mass-media straine (...) este o amenințare suplimentara pentru media libere și independente și accesul la informații", a declarat intr-un…

- Presedintele rus Vladimir Putin a promulgat sambata legea care permite desemnarea unor entitati media drept "agenti straini", ca reactie la constrangerea canalului de televiziune rusesc RT de a se inregistra ca 'agent strain' in Statele Unite, relateaza AFP si RIA Novosti. Aprobata in unanimitate…

- Președintele rus Vladimir Putin a promulgat sambata legea care permite desemnarea unor entitați media drept "agenți straini", ca reacție la constrangerea canalului de televiziune rusesc RT de a se inregistra ca 'agent strain' in Statele Unite, relateaza AFP și RIA Novosti. Aprobata…

- Președintele rus Vladimir Putin ii reunește miercuri, la Soci, pe omologii sai turc, Recep Tayyip Erdogan, și iranian, Hassan Rohani, pentru a 'lucra la reglementarea pe termen lung a conflictului sirian', cu cateva zile inaintea reluarii negocierilor la Geneva, transmite AFP. Prin acest…

- Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit luni seara cu președintele sirian Bashar al-Assad în stațiunea Soci, în sud-vestul Rusiei, cu doua zile înaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri ca va discuta - pentru prima oara - cu cei doi lideri ai "republicilor" separatiste proruse autoproclamate in estul Ucrainei, cu care va evoca un schimb de prizonieri de razboi, relateaza AFP, citata de news.ro.

- Președintele american Donald Trump considera ca amenințarea nucleara din partea Coreei de Nord este mai importanta decat presupusele ingerințe ale Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016, a declarat duminica un consilier al Casei Albe. Marc Short, director pentru afaceri legislative in…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a ajuns luni la Soci, in sud-vestul Rusiei, unde va discuta cu Vladimir Putin despre modalitatile de a avansa in incercarile de reglementare a conflictului sirian, a anuntat Kremlinul, citat de AFP.

- Presedintele american Donald Trump si-a declarat sustinerea pentru serviciile secrete americane care au ajuns la concluzia ca Rusia a încercat sa influenteze scrutinul prezidential din SUA, dar si-a reafirmat si încrederea în sinceritatea lui Vladimir Putin care a negat acuzatiile.…

- Directorul CIA, Mike Pompeo, sustine evaluarile agentiei sale privind implicarea Rusiei în alegerile prezidentiale din SUA din 2016, desi presedintele Donald Trump a afirmat ca îl crede pe liderul rus Vladimir Putin, care sustine ca tara sa nu a avut niciun amestec, informeaza CNN. …

- Dezvoltatorul imobiliar rus Serghei Polonski, condamnat pentru inselaciune in dauna unor investitori, intentioneaza sa candideze la alegerile prezidentiale care au loc anul viitor, a anuntat miercuri managerul sau de campanie citat de Reuters. Citește și: ALERTA - Guvernul a adoptat 'revoluția…

- Președintele american Donald Trump a declarat, simbata, ca omologul sau rus Vladimir Putin i-a spus ca "nu s-a amestecat" in alegerile prezidențiale americane, in cursul unui schimb de cuvinte intre cei doi șefi de stat la Da Nang, in Vietnam, unde au participat la summitul APEC (Forumul de cooperare…

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat sambata ca liderul rus Vladimir Putin, cu care s-a intalnit de trei ori cu ocazia participarii la Summitul APEC, i-a transmis ca Rusia nu s-a implicat in campania electorala prezidentiala din Statele Unite. Trump a sustinut ca Putin se simte foarte jignit de…

- Președintele american Donald Trump a declarat sambata ca omologul sau rus Vladimir Putin i-a spus ca "nu s-a amestecat" in alegerile prezidențiale americane, in cursul unui schimb de cuvinte intre cei doi șefi de stat la Da Nang, in Vietnam, unde au participat la summitul APEC (Forumul…

- Presedintele american, Donald Trump, si omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, au fost observati dand mana, vineri, in cadrul summitului organizatiei pentru Cooperarea Economica Asia-Pacific (APEC), dupa ce fusese creata confuzia ca cei doi lideri nu se vor intalni, relateaza cotidianul Telegraph.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, au dat mana si au schimbat cateva vorbe, vineri, la summitul Forumului de Cooperare Economica in Asia-Pacific (APEC), desfasurat in Vietnam, relateaza agentiile internaționale de presa.

- Presedintele SUA Donald Trump nu are programata o intalnire oficiala cu liderul de la Kremlin Vladimir Putin cu ocazia Summitului de Coperare Economica Asia Pacific, a anuntat secretarul de presa al Casei Albe, citat de Reuters.

- In cadrul turneului sau in Asia, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a ajuns vineri in Vietnam, unde va participa la summitul Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC) de la Danang, informeaza Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Contrar unui anunt facut joi de consilierul pe probleme politice…

- Rusia a marcat marti – fara stralucire – 100 de ani de la izbucnirea Revolutiei bolsevice din Octombrie, un seism politic major al secolului al XX-lea, in contextul in care Kremlinul se teme de o glorificare a schimbarii de regim prin forta, scrie AFP. Revolutia era sarbatorita cu mare pompa in perioada…

- Președintele PPEM, Iurie Leanca, l-a felicitat pe colegul sau de partid Ruslan Codreanu cu ocazia numirii lui in funcția de viceprimar al capitalei, comunica NOI.md. El și-a exprimat convingerea ca numirea lui Codreanu in funcția de viceprimar reprezinta o noua șansa pentru modernizarea capitalei. „Sint…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, și premierul Mihai Tudose au fost așteptați de protestatari la Sibiu, miercuri, chiar în fața filialei PSD. Câteva zeci de persoane i-au așteptat pe cei doi lideri social-democrați și au scandat ”Hoții!” și ”Sa va fie rușine!”.…

- Vladimir Putin a inaugurat luni, la Moscova, un memorial dedicat victimelor represiunilor politice. Președintele rus asigura ca dorește sa traga o linie peste diviziunile din trecut, in ciuda acuzațiilor de ipocrizie din partea unor foști deținuți politici sovietici.

- Presedintele rus Vladimir Putin se va deplasa miercuri in Iran pentru convorbiri cu omologii sai iranian, Hassan Rohani, si azer, Ilham Aliev, a anuntat luni Kremlinul, relateaza AFP. Cei trei lideri urmeaza sa aiba o intalnire comuna, iar presedintele rus are programate de asemenea convorbiri bilaterale…

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, au discutat telefonic cu privire la viitoarea reuniune a procesului de la Astana referitor la conflictul din Siria, intalnire ce va avea loc la sfarșitul lunii octombrie, transmite Reuters, citand un comunicat emis sambata…

- Increderea excesiva in Europa este principala greseala a Rusiei din ultimii 15 ani, a declarat presedintele rus, Vladimir Putin, citat de site-ul agentiei Tass. „Marea noastra greseala privind Occidentul este ca am avut incredere in acesta prea mult”, a afirmat presedintele rus. „Trebuie sa intoarcem…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret privind impunerea de interdicții Coreii de Nord in conformitate cu prevederile unei rezoluții adoptate de Consiliul de Securitate al ONU, relateaza Reuters. Rezoluția, ce prevede masuri economice speciale, survine dupa testele…

- Președintele moldovean, Igor Dodon, ar fi ajuns subiect de glume in presa rusa dupa ce i-a mulțumit lui Vladimir Putin pentru faptul ca permite exportul produselor moldovenești pe piața rusa, relateaza dw.com.

- Igor Dodon a vizitat joi, 12 octombrie, Universitatea de Stat din Soci, Rusia, unde a avut o intrevedere cu studentii rusi de acolo. Presedintele tarii a vorbit despre problemele cu care se confrunta Republica Moldova, subliniind ca problema cea mai semnificativa este exodul de populatie.

- Presedintele rus Vladimir Putin a primit, miercuri, cadou de ziua sa un catel, un ciobanesc din Asia Centrala, de la omologul sau turkmen Gurbanguli Berdimuhamedov, relateaza The Associated Press, citat de News.ro . Advertisement Berdimuhamedov i-a facut catelul cadou de ziua sa lui Putin, care a implinit…

- Moscova va face tot posibilul pentru solutionarea diferendului transnistrean, a promis presedintele Rusiei, Vladimir Putin, intr-o intalnire cu omologul sau moldovean Igor Dodon, marti, la Soci - celebra statiune pe coasta rusa a Marii Negre - in marja Consiliului sefilor de stat din CSI si a Consiliului…

- Președintele R. Moldova, Igor Dodon, a denigrat actuala guvernare de la Chișinau la intalnirea avuta ieri cu Vladimir Putin la Soci. Șeful statului a acuzat guvernarea ca face tot posibilul pentru a inrautați relațiile cu Rusia și ca doar dansul depune eforturi pentru a pastra „parteneriatul strategic”…

- In aceasta dimineața, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a plecat pe calea aerului la Soci, Federația Rusa, unde va participa la un for important al CSI și se va intalni cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.

- Înaintea unei întâlniri cu președintele rus Vladimir Putin, președintele R. Moldova, Igor Dodon, a laudat din nou politica Moscovei fața de Chișinau. Într-un interviu exclusiv cu agenția rusa de știri TASS, Dodon și-a exprimat „recunoștința” fața…