- Eliminarea contributiei de 2% din cifra de afaceri pentru producatorii de energie pe baza de carbune reprezinta o discriminare evidenta fata de ceilalti operatori din piata, iar aceasta taxa ar trebui anulata pentru toata lumea, a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, Martin Moise, vicepresedintele Organizatiei…

- Electrica a propus Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) un plan de implementare a contoarelor inteligente pentru 15% dintre cei 3,7 milioane de utilizatori ai retelei sale de distributie, in urmatorii cinci ani, a declarat, miercuri, Livioara Sujdea, director executiv de distributie…

- "In ceea ce priveste contributia de 2%, ANRE va publica, in cursul saptamanii viitoare, pe site-ul propriu, un document de discutie in acest sens", au transmis oficialii ANRE, intrebati cum se va aplica aceasta contributie si ce se va intampla cu suma colectata. Aceasta in contextul in care…