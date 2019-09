Discrepanțe salariale greu de suportat Nu știm ce reguli s-au folosit in Romania atunci cand s-au stabilit ori au fost negociate salariile. In mod normal, nivelul veniturilor ar trebui corelat cu puterea economica a țarii. La noi insa aceasta regula de aur a fost data peste cap fie de intervenții guvernamentale nefundamentate, fie de presiuni din partea unor categorii socioprofesionale, fie pe principiul „fiindca putem“! Excludem in parte mediul privat, unde lucrurile țin de forța agentului economic, dar și aici pot fi nuanțari. Cert este ca s-a ajuns la discrepanțe salariale uriașe, asta ca sa nu le spunem direct „discriminari“. Recent,… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

