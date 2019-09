DiscoverProject.ro: Cine sunt sponsorii lui Nicuşor Dan Nicusor Dan a primit sponsorizari de 300.000 de lei in campania electorala din 2016, cand a castigat un mandat de parlamentar. Trei dintre principalii sai sponsori aveau mari interese imobiliare in București, fiind implicați in proiecte care agresau monumente și parcuri istorice, potrivit DicoverProject.ro. Unul dintre sponsori, Lucian Azoiței, este un cunoscut dezvoltator imobiliar din București. L-a sponsorizat acu 7.000 de lei pe Nicușor Dan, in timp ce incerca sa ridice un nou bloc in centrul orașului. Proiectul se numește Central District 99, purtand numarul de pe strada Cuza din… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

