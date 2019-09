Discobolul Alin Firfirică, calificat la Jocurile Olimpice 2020 Atletul roman Alin Firfirica s-a calificat sambata la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020, dupa ce a castigat proba de aruncare a discului din cadrul Memorialului ''Kamila Skolimowska'' de la Katowice (Polonia) cu performanta de 67,32 m, potrivit Federatiei Romane de Atletism. Rezultatul reprezinta cea mai buna performanta personala, pe langa realizarea baremului la JO 2020. Firfirica, sportiv legitimat la CSA Steaua, unde este antrenat de Daniela Costian, a reusit 67,26 m la ultima sa tentativa, un alt rezultat remarcabil. Atletul roman a fost urmat in clasamentul final de polonezul Piotr… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atletul roman Alin Firfirica s-a calificat sambata la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020, dupa ce a castigat proba de aruncare a discului din cadrul Memorialului ''Kamila Skolimowska'' de la Katowice (Polonia) cu performanta de 67,32 m, potrivit

- Atletul roman Alexandru Novac (CSM Bucuresti) a castigat proba de aruncare a sulitei in concursul de la Espoo (Finlanda), cu 79,70 metri, potrivit site-ului Federatiei Romane de Atletism. Novac, care se pregateste pentru Mondialele din aceasta toamna de la Doha si incearca sa realizeze baremul pentru…

- Japonezii au prezentat medaliile pentru Jocurile Olimpice din 2020, de la Tokyo. Medaliile vor fi fabricate din componente ale telefoanelor mobile reciclate de niponi, dar si din alte aparate electrice, potrivit Mediafax.Doi ani a durat procesul de reciclare pentru obtinerea metalului necesar fabricarii…

- Fotbal Club Politehnica Iași SA, entitatea juridica prin intermediul careia si-a desfasurat activitatea echipa de fotbal din Iasi pana in urma cu vreo 9 ani, a intrat in insolventa pe 8 noiembrie 2010, iar pe 6 septembrie 2011 a trecut la faliment. De cativa ani, lichidatorul judiciar Eurobusiness LRJ…

- Sportiva romana Alina Rotaru, calificata la Campionatele Mondiale de la Doha si la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, a obtinut locul 2 in proba de saritura in lungime la Grand Prix-ul de la Karlstad, Suedia, informeaza site-ul oficial al Federatiei Romane de Atletism. Sportiva legitimata la CSM…

- Atleta Alina Rotaru a realizat, duminica, baremul pentru Jocurile Olimpice din 2020 de la Tokyo, anunta Federatia Romana de Atletism, scrie Mediafax.Mai mult decat atat, Rotaru si-a asigurat prezenta si la Campionatul Mondial in aer liber de la Doha. Rotaru a sarit duminica 6.91 m, in cadrul…

- ​Atleta Alina Rotaru a realizat, duminica, baremul pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo si pentru Campionatul Mondial în aer liber de la Doha, informeaza fra.ro.Rotaru, legitimata la CSM Bucuresti, a sarit azi 6,91 m în cadrul concursului Hanauerland-Spiele de la Freistett (Germania).“Ma…

- Petre Apostol Marti seara, pe Stadionul „Dinamo” din Minsk (Belarus), au fost programate sferturile de finala la atletism in cadrul celei de-a doua ediții a Jocurilor Europene. Pentru prima data in istorie, competitia de atletism s-a desfasurat intr-un format denumit „Dinamic New Athletics”, concurandu-se…