Dirijorul James Levine, concediat de la Metropolitan Opera din New York

Stiri pe aceeasi tema

- Metropolitan Opera l-a concediat luni seara pe celebrul dirijor James Levine, punand capat unei colaborari care a definit instituția pentru mai bine de 40 de ani, dupa o investigație care a stabilit ca dirijorul...

- Urmand o serie de coduri clar definite, un grup de femei patruleaza de ani buni in tacere la New York in scopul de a preveni actele de violenta. Sunt numite „amazoane“ si fac parte din Guardian Angels, o organizatie formata din voluntari dedicati sigurantei publice.

- Scopul antrenamentelor fizice este consumul de energie, insa Eco Gym, un proiect experimental de sala de fitness green a gasit o modalitate de a genera energie, potrivit World Economic Forum. Viziunea din spatele centrului de fitness situat in Rochester, New York, este reprezentata de o…

- Kenneth Lonergan a semnat un contract cu studiourile Amazon, compania din spatele filmului sau laureat al premiului Oscar "Manchester by the Sea". Intelegerea este valabila pentru doi ani si prevede scrierea de scenarii si regizarea de filme de televiziune sau pentru marele ecran, relateaza Variety.…

- Jeff Bezos, pe primul loc in topul Forbes al bogatilor. Are 112 miliarde de dolari in conturi. Președintele SUA, Donald Trump, a scazut cu 222 de locuri in topul Forbes al celor mai bogați oameni de pe planeta. Valoarea averii sale, estimata la 3.5 miliarde de dolari a scazut la 3.1 miliarde de dolari.…

- Russ Solomon, cel care a adus un element de modernitate comertului cu muzica, a murit duminica noapte, in timp ce se uita la televizor la gala Oscar, in locuinta sa din Los Angeles. "Vorbea despre tinuta cuiva, care i s-a parut urata, apoi i-a cerut lui Patti (sotia acestuia, n.r.) sa ii mai…

- Jesus Lopez-Cobos va fi inmormantat la Toro, un sat medieval cu 9.000 de locuitori din regiunea Castilia si Leon (nord-vest), localitate in care s-a nascut, a precizat agentia Conciertos Vitoria. Primarul din Toro a anuntat trei zile doliu in urma decesului dirijorului. Format…

- Muzica reprezinta o industrie de miliarde de dolari la nivel global. Genul muzical hip-hop s-a dezvoltat incepand cu anii 1970 in New York si a modelat in multe moduri cultura, influentand domenii precum industria modei. Pe langa genul muzical pe care il abordeaza, artistii precum Dr. Dre si Jay-Z mai…

- Unul dintre cei mai buni “diagnosticieni din lume”, medicul naturopat de origine romana Cristian Rachitan, stabilit la New York de mai bine de 30 de ani, a facut mai multe declaratii controversate cu ocazia unei vizite pe care a efectuat-o recent in Romania. Cristian Rachitan, este un medic celebru…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a fost spitalizat in Statele Unite, pentru o examinare uzuala, a declarat joi agentiei Reuters un oficial palestinian de rang inalt, care nu a dat mai multe detalii. Abbas, in varsta de 82 de ani, a luat marti cuvantul in fata Consiliului de Securitate…

- Premierul sloven Miro Cerar a anuntat joi destituirea sefului Statului Major al armatei dupa esecul fortelor slovene la testele de aptitudini ale NATO si criticile formulate fata de lipsa resurselor alocate pentru aparare, informeaza France Presse. 'Din moment ce seful Statului Major are responsabilitatea…

- Iata cateva dintre sfaturile financiare venite din partea bogatilor lumii. Urmeaza-le daca vrei bani mai multi! Taie cheltuielile care nu sunt necesare, daca vrei bani mai multi Doar pentru ca iti permiti sa cumperi un anumit lucru nu inseamna ca si trebuie s-o faci. Spre exemplu nu trebuie neaparat…

- O pasagera care a țipat și a jignit o femeie pentru ca fiul ei plangea, intr-un avion al companiei aeriene Delta, la inceputul acestei luni, a fost concediata de la postul sau din guvern din statul New York, in urma incidentului.

- Romania's and Palau's representatives at the UN, Ion Jinga and Ngedikes Olai Uludong, respectively, signed in New York a joint document regarding the establishment of diplomatic relations between the two countries, the Ministry of Foreign Affairs (MAE) informed on Saturday. According to a press…

- Actorul mexican Gael Garcia Bernal l-a condamnat pe presedintele SUA, Donald Trump, pentru "minciunile" pe care acesta le-a spus despre Mexic, informeaza DPA. Afirmatiile sale "se bazeaza doar pe minciuni absurde, nu pe realitate - este oarecum ridicol ", a declarat Bernal joi pentru DPA de la New York.…

- Marissa Rundell, o tanara in varsta de 19 ani, calatorea impreuna cu fiul ei de 8 luni. Aceștia s-au imbarcat in avion din aeroportul JFK din New York. Langa tanara s-a așezat o femeie vizibil deranjata de copilul acesteia. Deodata femeia a inceput sa zbiere și sa ii coboare tinerei bagajele,…

- O nava spatiala a aterizat in timpul show-ului Philipp Plein de la NYFW. Adelina Pestritu era in public. Philipp Plein si-a dorit sa duca prezentarea sa de moda de la New York la un nou nivel. A construit conceptul ca pe un mix intre jocurile olimpice si viitorul robotizat al planetei. Astfel, show-ul…

- Banca Transilvania (BT), a doua cea mai mare banca din Romania dupa active, a semnat un parteneriat cu o companie de software din Israel pentru a integra tehnologia inteligentei artificiale in cadrul serviciilor pe care le furnizeaza catre clientii sai. Colaborarea dintre banca romaneasca…

- Vanessa Trump, sotia lui Donald Trump jr., a fost spitalizata luni dupa ce a intrat in contact cu o pulbere de culoare alba continuta intr-o plic, anunta Politia din New York, citata de Fox News. Nora presedintelui Donald Trump a deschis un plic care ii era adresat lui Donald Trump jr.…

- Nepoata lui Toma Caragiu da tonul modei la New York. Romanca este in topul celor mai influente femei din fashion-ul american. Brandusa Niro editeaza reviste de moda, o afacere care-i aduce nu doar celebritate, ci si milioane de dolari.

- Rochii diafane, albe și cu broderii inflorate și colorate, cusute in intregime manual. Toate sunt expuse acum la The Bride Show in Dubai. Ia romaneasca i-a fascinat pe arabi. Cristina Chiriac, romanca ce a renunțat la postul de director pentru a promova ia , reprezinta cu mandrie țara noastra la acest…

- Averile celor mai bogati 500 de oameni din lume s-au micorat cu circa 114 miliarde de dolari, in urma scaderii inregistrate de bursa de la New York, de luni seara, relateaza Bloomberg, citat de Digi24. 0 0 0 0 0 0

- Broadcom Ltd intentioneaza sa dezvaluie luni o oferta imbunatatita, de aproximativ 120 de miliarde de dolari, pentru preluarea producatorului de cipuri pentru smartphone-uri Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata in sectorul de tehnologie, transmite presa internaționala,…

- Leeds United, ocupanta locului 10 in liga secunda de fotbal a Angliei, l-a concediat pe antrenorul danez Thomas Christiansen, 44 ani, care a rezistat doar 8 luni pe Elland Road, relateaza BBC. Leeds, invinsa sambata de Cardiff City (1-4), nu a mai castigat un meci de la Craciun si se indeparteaza…

- Un grup de oameni de afaceri romani, reuniti in organizatia neguvernamentala Romanian-American Business Council (RABC), cu sediul central la New York, lanseaza o petitie online pentru ridicarea vizei de intrare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii.

- Cand nu se afla in vizite de stat, in turnul din New York care-i serveste drept casa sau la clubul de golf din Bedminster (New Jersey), Donald Trump isi petrece majoritatea timpului sau la Mar-a-Lago. Deplasarile sale la aceasta resedinta din Palm Beach (Florida) au devenit atat de frecvente, incat…

- Reprezentantul Permanent al Romaniei la ONU, ambasadorul Ion Jinga, a fost ales vineri, prin aclamare, presedinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni la ONU, informeaza un comunicat al misiunii permanente a Romaniei la Natiunile Unite. Evenimentul a avut loc la sediul Misiunii Organizatiei Internationale…

- Cel mai titrat boxer profesionist roman al momentului, Ronald Gavril se pregatește pentru duelul revanșa impotriva americanului David Benavidez, disputa ce va avea loc pe 17 februarie in Las Vegas, orașul unde locuiește de cinci ani. Daca va caștiga in ring, sportivul ar putea deveni cel de-al cincilea…

- Atacul s-a produs in fața unui magazin de bauturi, dupa o rafuiala intre doi rivali. Unul dintre ei a tras mai multe gloante dintr-un pistol si a ranit trei persoane, una dintre acestea fiind un barbat roman de 29 de ani, care venise ca turist. Romanul circula pe o bicicleta cand s-au produs…

- Ford va reduce oferta de autoturisme pentru Europa si America de Nord, dar va lansa noi modele electrice in toata lumea, a anuntat Jim Farley, seful pietelor globale, transmit Automotive News Europe si Reuters. Pana in 2020, Ford va lansa pe plan global 16 vehicule electrice pe baterii si…

- Mark Zuckerberg a pierdut vineri 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algortimului de afisare a postarilor in reteaua Facebook, ca urmare a scaderii actiunilor companiei cu 4,5% la bursa din New York, transmite Bloomberg.Citește și: ASALTUL final al taberei Liviu…

- „In aceste zile, voi participa la cea mai importanta bursa de artele spectacolului din lume, APAP (Association of Performing Arts Professionals), la New York. De asemenea, in vederea dezvoltarii platformei doctorale a Univeristații „Lucian Blaga” din Sibiu, ma voi intalni cu reprezentanți ai unora dintre…

- Dupa spectaculoasa evoluție recenta, la finalul lui 2017, la Opera Royal de Wallonie - Liege, Belgia, in opera Rigoletto de Verdi, George Petean, unul dintre cei mai cunoscuți baritoni romani ai momentului pe scena muzicala internaționala, va interpreta același rol intr-un concert extraordinar la Sala…

- Doua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, in urma incendiului produs luni in Turnul Trump din orasul american New York, anunta Departamentul Pompierilor, citat de site-ul agentiei Reuters. Incendiul a fost semnalat de agenti ai Serviciului de Paza si Protectie (Secret Service).…

- Duminica poate fi considerata ziua extremelor pentru temperaturile de pe glob, fiind inregistrata o diferența de peste 100 de grade Celsius intre New York, unde sunt inregistrate unele dintre cele mai scazute temperaturi din istorie și Sydney, unde se apropie de recorduri de

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri o 'serie de grave comploturi' impotriva Turciei, orchestrate de SUA, intr-o reactie la condamnarea miercuri la New York a unui bancher turc in cadrul unui proces cu privire la eludarea sanctiunilor americane impotriva Iranului, relateaza France…

- Incidentul s-a produs in stația de metrou Jay St. / Metro Tech din Brooklyn, New York. Edward Cordero de 18 ani, un tanar care este bipolar și a refuzat sa-și ia medicamentele in ultima perioada, l-a impins pe Jacinto Suarez, in varsta de 65 de ani, pe linia de metrou, scrie Libertatea.ro. Nu…

- Fostul premier britanic Tony Blair a catalogat, joi, drept absurda informatia potrivit careia i-ar fi avertizat pe apropiatii presedintelui american Donald Trump ca este spionat de catre serviciile britanice de informatii, relateaza site-ul BBC News. Un purtator de cuvant al lui Tony Blair…

- Turisti de pe toate continentele au venit si in acest an in inima tarii, in judetul Sibiu, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, pentru o atractie unica in Romania - Balea Lac, cu singurul hotel de gheata si cu cel mai mare strat de zapada din tara. Zona turistica Balea Lac…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea City din New York a obținut un material la fel de rezistent ca armura, care sa poate opri gloanțele, insa extrem de subțire și comod la purtare. Secretul este grafenul, un material foarte subțire, care este format din straturi de atomi de carbon legați intre…

- Incendiul a izbucnit in parcarea Kings Dock, ce are o capacitate totala de 1.600 de locuri, iar toate masinile aflate in parcare au fost distruse, potrivit Politiei britanice. Toate evenimentele care urmau sa se desfasoare in zona au fost anulate. Fire at the echo area multi-storey…

- Fortele de politie din SUA si Europa intaresc masurile de securitate inaintea festivitatilor de Revelion, relateaza DPA. Departamentul de Politie din orasul New York (NYPD) a anuntat ca va consolida securitatea pentru festivitatilor de duminica noapte. "NYPD si partenerii sai…

- Cel puțin 15 persoane au murit intr-un incendiu care a izbucnit joi seara la ultimul etaj al unei cladiri de birouri din Mumbai, India. “Deocamdata, s-au inregistrat 15 decese”, le-a declarat jurnalistilor S. Jaykumar, comisar de politie in capitala financiara a Indiei, precizand ca o ancheta a fost…

- Gigantul american Apple ar putea fi nevoit sa dea explicatii in fata tribunalului dupa ce a recunoscut ca incetineste, in mod intentionat, performantele iPhone-urilor mai vechi, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Potrivit Reuters, Apple este vizat de opt plângeri distincte care au fost…

- Zak Ebrahim e activist pentru pace care a decis sa-si faca stiuta povestea: tatal sau a fost un terorist implicat in atacarea unor institutii din New York precum sinagogi, sediul central al ONU, World Trade Center. Marturisirea sa, facuta in cadrul unei prelegeri TED din martie 2014, arata acea fata…

- “Ma urc pe cantar in fiecare dimineața. Prima oara m-am urcat la 53 de ani… Mi s-a dat rețeta balerinei in 2010, inainte de a merge la New York. Niciodata, nimeni nu pleaca in America și vine cu doua kilograme mai puțin. Nu poți manca cat te obliga rețeta. Tot ma intreaba lumea cum e rețeta asta.…

- Organizatia terorista Stat Islamic a amenintat, joi, ca va comite atacuri pe teritoriul Statelor Unite ca raspuns la decizia Administratiei Donald Trump privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza site-ul agentiei Reuters. Anuntul a fost facut prin intermediul…