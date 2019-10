Stiri pe aceeasi tema

- Invitat in cadrul emisiunii „El Hormiguero” de la Antena 3 Spania, Gerard Pique (32 de ani) a facut o dezvaluire incredibila. Celebrul fotbalist a marturisit ca mananca Nutella in fiecare zi.

- A avut loc o ciudata tragere la sorți. Și, in paralel, ies de unde au fost ascunse schelete prezidențiale. Ne-am pricopsit cu 14 candidați. 8 dintre aceștia vor avea probabil dosare penale pentru prezentarea unor liste false de semnaturi reclamate la Parchet de Biroul Electoral Central, dar, pana…

- Celebrul serial „Friends” sarbatorește cea de-a 25-a aniversare. In mai bine de o mie de cinematografe din Statele Unite in urmatoarele zile vor rula 12 episoade din productia care a scris istorie si a legat generatii.

- Zsolt Torok a murit in Munții Fagaraș. Celebrul alpinist roman avea 45 de ani. Zsolt Torok, alpinist roman de talie internaționala, a fost dat disparut in aceasta dimineața in zona lacului Caltun din munții Fagaraș. La acțiunea de cautare au participat 6 salvatori din Argeș și alți 6 din Sibiu, alți…

- Celebrul DJ olandez Armin Van Buuren și-a inceput show-ul de la ediția din acest an a festivalului UNTOLD cu imnul Romaniei, alaturi de orchestra Operei din Cluj.Alaturi de Armin, pe scena a fost prezenta o intreaga orchestra, care a interpretat imnul național in aplauzele unui stadion plin.In acest…

- Marți, 30 iulie, un barbat de 34 ani, din orașul Vicovu de Sus, in timp ce se deplasa pe bicicleta, pe strada Calea Bucovinei, pe raza orașului Vicovu de Sus din direcția centrului orașului catre comuna Straja pe partea dreapta a parții carosabile, s-a dezechilibrat, cazand in șanțul de pe partea dreapta…

- Jennifer Lopez a primit, vineri dimineața, cheia Miami Beach, dupa ce joi a implini varsta de 50 de ani. De asemenea, data de 24 iulie 2019 a fost numita oficial Ziua Jennifer Lopez. Artista, originara din New York, se afla la casa sa din Miami alaturi de logodnicul ei, Alex Rodriguez, cand primarul…

- Doi turiști germani au trait o experiența extrem de neplacuta in Veneția. Aceștia au primit o amenda usturatoare și ordin sa paraseasca orașul dupa ce și-au preparat cafea in spațiul public. Cei doi tineri sunt logodiți au varsta de 32, și respectiv 35 de ani. Vineri, cei doi au poposit langa celebrul…