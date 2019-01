Stiri pe aceeasi tema

- În data de 26 ianuarie 2019 a avut loc la Bucureti adunarea Naional a Colegiului Tehnic al Diriginilor de antier asociaie profesional a diriginilor de antier cu peste 1300 de membri. Diriginii de antier sunt responsabili în mod direct de asigurarea unor lucrri de construcii de calitate. La...

- Va redam in continuare un comunicat de presa al Colegiului Tehnic al Diriginților de Santier, comunicat sosit pe adresa redacției Buletin de Carei. In data de 26.01.2019 a avut loc la București adunarea Naționala a Colegiului Tehnic al Diriginților de Șantier, asociație profesionala a diriginților…

- Tarile din Europa Centrala si de Est vor avea si in urmatorii zece ani rate de crestere economica de doua ori mai mari decat cele din zona euro, dar guvernele locale trebuie sa tina cont de aparitia unor factori de risc, legati de dinamica demografica si reducerea fondurilor UE pentru agricultura si…

- Marius Budai crede ca presedintele Klaus Iohannis "va da drumul" la buget imediat ce va fi aprobat in Parlament. "Eu cred ca vom avea buget imediat in februarie. (...) Pana la urma trebuie sa intram in normalitate si daca dumnealui (presedintele Klaus Iohannis, n.r.) respecta ceea ce a spus…

- Doi deputati ungari de opozitie au fost expulzati cu forta din sediul televiziunii publice luni dimineata, dupa ce au petrecut noaptea acolo in speranta de a obtine transmiterea unui comunicat cu revendicari dupa o manifestatie anti-Orban, conform unor imagini difuzate pe retelele de socializare, relateaza…

- Calin Ilie, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere din Romania (FIHR), a sustinut, miercuri, ca deficitul de forta de munca din industria ospitalitatii se ridica la 100.000 de persoane, iar printre solutiile propuse de companiile din domeniu se afla introducerea bacsisului pe nota de plata.

- Nicolae Robu a anuntat, in aceasta dimineata, ca imediat dupa ieșirea din iarna se va putea relua circulația pe inelul doi, in zona in care se realizeaza proiectul Openville. Asta pentru ca lucrarile la complexul de pasaje pe doua niveluri subterane de pe inelul doi, realizate din banii investitorului,…

- Peste 600 de activitați preventive au fost desfașurate de polițiștii rutieri, in cele 10 luni ale acestui an, in vederea cresterii nivelului de cunoastere si respectare a regulilor de circulatie pe drumurile publice si pentru constientizarea pericolelor la care se expun cei care incalca normele rutiere,…