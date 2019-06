Dirigenție de șantier pentru un drum județean modernizat cu fonduri europene Consiliul Județean Vrancea a scos la licitație serviciile de asistența tehnica – dirigenție de santier la obiectivele de investiții: „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judetean dintre localitatile: Limita județ Buzau – Voetin – Sihlea – Obrejița – Tamboiești – Bordești cu conectivitate directa la reteaua TEN-T“. Obiectul contractului, ce va fi atribuit prin procedura de […] Articolul Dirigenție de șantier pentru un drum județean modernizat cu fonduri europene apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza precipitațiilor abundente, pe DN 2 E 85, banda de langa acostament a sensului de mers Focșani catre Buzau, in afara localitații Dumbraveni catre Obrejita, este acoperita cu apa pe o lungime de 200 m. Traficul se desfașoara ingreunat, polițiștii rutieri sunt la fața locului, fiind solicitați…

- CFR informeaza ca Asocierea SC ARCADA COMPANY SA – SC ISPCF SA – DB ENGINEERING & CONSULTING GMBH a fost desemnata castigatoarea procedurii de licitatie publica pentru pentru proiectul Modernizarea liniei de cale ferata Bucuresti Nord – Aeroport International Henri Coanda Bucuresti, Faza I: Racord C.F.…

- Consiliul Județean Vrancea a scos la licitație serviciile de asistența tehnica – dirigenție de santier la obiectivul de investiții „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judetean dintre localitatile: Dumbraveni-Gugești-Popești-Urechești-Budești-Cotești – Blidari-Bonțești-Dalhauți-Faraoanele-Ramniceanca-Beciu-Odobești…

- Autoritațile locale din comuna Virteșcoiu au in derulare mai multe proiecte de reabilitare și modernizare a infrastructurii, finanțate cu fonduri guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) sau cu fonduri europene. Pe lista de investiții se afla proiectul privind „Modernizarea…

- Consiliul Județean Vrancea are in derulare proiectul „Consolidare și punere in valoare Muzeul Vrancei-Cladirea Tribunalului Județean”, proiect inițiat și susținut de președintele CJ Vrancea, Marian Oprișan, vicepreședinte al PSD Romania. Proiectul este finanțat in cadrul Programului Operațional Regional…

- "Prin executia lucrarilor se vor realiza 22,517 km de drum judetean modernizat, care va asigura accesul locuitorilor comunelor de pe traseu la traficul de pe reteaua TEN-T. Se vor realiza 18.610 mp trotuar, se va moderniza o alveola pentru mijloace de transport in comun, se vor monta borduri tesite,…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, va semna azi ordinul de incepere a lucrarilor pentru reabilitarea și modernizarea DJ 202 E-Limita județ Buzau-Voetin-Sihlea-Obrejita-Timboiesti-Bordesti. Proiectul „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum judetean dintre localitatile: Limita…