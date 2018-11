Directorul Volkswagen spune ca grupul este capabil sa produca 50 de milioane de autovehicule electrice Grupul auto german Volkswagen a pus la punct o platforma pentru vehicule electrice si a definitivat un program de achizitii de baterii care sa ii permita sa produca 50 de milioane de vehicule electrice, a declarat directorul general al grupului Volkswagen, Herbert Diess, pentru revista de specialitate Automobilwoche.



In anul 2017, intregul grup Volkswagen a vandut la nivel mondial un numar de aproximativ 10,7 milioane autovehicule, ceea ce i-a permis sa ocupe titlul de cel mai mare producator auto din lume, transmite Reuters.



Herbert Diess a precizat pentru Automobilwoche ca… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tesla a introdus joi o noua versiune a sedanului Model 3, care ar urma sa aiba o autonomie de pana la 260 de mile (418 kilometri) la o singura incarcare si un pret de pornire de 45.000 de dolari, transmit Bloomberg, MarketWatch si Reuters. Perioada de livrare este de sase-zece saptamani, astfel…

- Grupul francez de utilitati Engie si retailerul Casino au infiintat o societate mixta - Reservoir Sun - care va investi anual aproximativ 100 de milioane de euro pentru construirea de panouri solare pe acoperisurile supermarketurilor, hotelurilor si spitalelor din Franta, transmite Reuters.…

- Grupul german Volkswagen AG intentioneaza sa produca zece milioane de vehicule electrice pe baza noii sale platforme modulare MEB, pentru a lansa productia de masa la nivel global pana in 2022. Grupul Volkswagen, care include si brandurile Skoda, SEAT, Audi si Porsche, va fabrica cu aceasta…

- Federatia asociatiilor de consumatori din Germania (VZBV) si clubul auto ADAC au anuntat miercuri ca vor da in judecata in data de 1 noiembrie producatorul auto Volkswagen (VW), in cadrul unui proces colectiv vizand manipularea emisiilor (Dieselgate). Plangerea vizeaza vehiculele cu motoare…

- Directorul financiar al ING, Koos Timmermans, va demisiona, dupa ce grupul a fost amendat cu 775 de milioane de euro pentru spalare de bani, in cadrul unui acord convenit cu procuratura din Olanda pentru inchiderea investigatiei. Timmermans, care fusese numit director financiar in 2017, va…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a trimis o invitatie oficiala liderului nord-coreean, Kim Jong-un, pentru a vizita Rusia, conform consilierului de la Kremlin, Yuri Ushakov. El a precizat ca nu exista alte planuri mai detaliate privind o intalnire a celor doi, scrie Reuters. Conform…

- Guvernul danez a pus deoparte 700 de milioane de coroane daneze (aproximativ 94 de milioane de euro) in proiectul sau de buget pentru anul 2019, pentru a face fata unor potentialele costuri pe care le-ar presupune un 'Brexit dur', adica o iesire a Marii Britanii din UE fara niciun acord cu blocul comunitar,…

- Volkswagen are probleme in a gasi o solutie pe termen lung pentru marca sa de motociclete Ducati, iar un proces de vanzare la licitatie, plecand de la un pret de pornire de 1,5 miliarde euro, a fost intrerupt anul trecut din cauza reticentei sindicatelor."Imi pot imagina o combinatie sau…