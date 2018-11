Directorul unui post TV, pus sub acuzare pentru viol

Stiri pe aceeasi tema

- Edilii au participat astazi la deschiderea anului școlar la mai multe școli și licee din Brașov. La Liceul cu Program Sportiv, dupa festivitatea de deschidere, primarul George Scripcaru si directorul liceului, Daciana Dracea, i-au invitat pe elevi si pe profesori, dar si pe fosta campioana olimpica…

- Domnule profesor, cum ați gasit Muzeul de Arta din Timișoara atunci cand ați preluat conducerea instituției și ce schimbari ați facut? The post „Palatul Baroc e restaurat in proporție de 50 la suta, iar Muzeul de Arta are in folosința mai puțin de atat”. Interviu cu prof. dr. Victor Neumann, directorul…

- Aprobate ilegal de directorul Marian Dobrica Astazi am cerut Ministrului Justiției sa dispuna verificarea modului in care au fost acordate, in perioada iunie 2017 – iunie 2018, cele 10 recompense cu permisiunea de ieșire din penitenciar pentru deținutul Cristian Borcea și am sesizat Direcția Naționala…

- Caminul pentru Persoane Varstnice gazduieste, in prezent, 160 de beneficiari. Dintre acestia, 84 sunt dependenti, fara a insemna neaparat ca sunt imobilizati la pat, 68 semidependenti, iar opt dintre ei sunt independenti. De ingrijirea acestor batrani se ocupa 17 asistente medicale, 28 de…

- Directorul SRI cere, in scrisoarea transmisa liderilor politici, ca acestia sa se implice intr-o dezbatere privind modernizarea legislatiei ce vizeaza SRI si vorbeste despre agresiuni indreptate impotriva institutiei. E. Hellvig da si cateva explicatii privind protocolul din 2016, pe care l-a semnat

- Directorul SRI a spus ca institutia isi poate indeplini atributiile conform legii si fara aceste protocoale. Hellvig a subliniat ca personal nu are ce sa-si reproseze. Declaratia integrala a sefului SRI ”De peste un an si jumatate, in spatiul public se discuta despre protocoalele incheiate…

- "Directorul adjunct al companiei Energia, Alexei Beloborodov, si doi dintre subordonatii sai au fost arestati si inculpati pentru tentativa de escrocherie", se arata in comunicat. Arestarea lor survine in cadrul unei anchete desfasurate "cu ajutorul activ" al serviciului rus de securitate…

- SRI vine cu precizari de ultima ora privind violențele de la protestul diaspora de ieri seara."Ca urmare a solicitarilor mass-media cu privire la ultimele evenimente de strada din Romania, SRI face urmatoarele precizari: In cursul zilei de astazi, 11 august, directorul Serviciului Roman…