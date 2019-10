Directorul unui liceu cu 600 de elevi, filmat mort de beat în curtea şcolii Masina de care se sprijina Ioneata nu-i apartine. Este a unui coleg dascal care s-a oferit sa-l duca pe director acasa dupa ce acesta nu s-ar mai fi putut ridica de la masa unde bause fara incetare ore-n sir. „Da, masina e a mea. Nu stiu cine a facut fotografia. A fost o zi onomastica in scoala si domul director a baut iar peste masura. Impreuna cu alti colegi, l-am dus pe brate la masina mea, m-am oferit sa-l duc acasa. Dansul este si mare, si greu, nu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

