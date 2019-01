Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Paris a confirmat luni ca suspecteaza ingerinte externe menite sa strice imaginea Frantei prin exagerarea pe retelele de socializare a impactului protestelor organizate de "vestele galbene". "Forte straine" si "grupuscule care nu sunt in mod necesar tari" au apelat "masiv" la…

- ''Forte straine'' si ''grupuscule care nu sunt in mod necesar tari'' au apelat ''masiv'' la retelele de socializare pentru a ''amplifica'' protestul, a spus secretarul de stat francez pentru economie digitala, Mounir Mahjoubi, intr-un interviu acordat postului France Inter. El a anuntat ca guvernul…

- Prințul Harry este in pericol? Potrivit presei britanice, acesta ar fi fost amenințat cu moartea de o grupare neonazista, pentru simplul motiv ca s-a casatorit cu Meghan Markle. Este pentru prima data cand prințul Harry este amenințat cu moartea Presa internaționala informeaza ca, de mai multe zile,…

- Studiul, care a fost realizat pe un eșantion reprezentativ la nivel urban, cu 989 respondenți, utilizatori de internet, 18-32 ani, nivel de educație mediu și ridicat, mai arata ca aplicațiile disponibile pe telefonul mobil sunt utilizate, in medie, 2,4 ore pe zi. Referindu-ne la timpul alocat…

- Cantareața irlandeza Sinead O'Connor a iscat un scandal pe internet, dupa ce a facut o declarație rasista pe Twitter, susținand ca nu mai vrea sa petreaca timp cu oamenii albi, deoarece sunt „dezgustatori”.

- O fotografie cu parul unei femeii a provocat isterie pe internet, avand in vedere ca in imagine se poate vedea o iluzie optica neintenționata. Imaginea publicata de Lil Maarty pe Twitter a reușit sa induca in eroare foarte mulți internauți, avand in vedere ca mulți dintre ei nu și-au dat seama ca este,…

- Autobuzele primariei care circula pe traseele din municipiul Deva au fost dotate cu internet wireless gratuit (Wi-Fi). Autoritatile sustin ca masura ii va atrage pe localnici sa foloseasca mijloacele de transport in comun.